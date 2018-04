Fundos de renda fixa e DI devem ter perdas hoje Todos os fundos de investimento de renda fixa e DI deverão apresentar perdas no valor de suas cotas hoje. O prejuízo foi causado pela antecipação da medida que altera as regras para precificação de títulos dos fundos anunciada na quarta-feira pelo Banco Central e Comissão de Valores Mobiliários. Estimativas de especialistas de mercado prevêem que essas perdas poderão superar 5%, embora a CVM tenha uma previsão de que elas atingirão no máximo 1,5%. A correção das cotas de acordo com a nova medida terão impactos diferentes em cada fundo de cada instituição, por isso não dá para arriscar qual vai ser a média, diz o diretor de Investimentos da ABN Amro Asset Management, Alexandre Póvoa. A medida do BC prevê que os títulos passem a ser contabilizados pelo valor de mercado e não pelo preço de aquisição e sua curva de juros. A maioria dos bancos ainda não havia alterado a marcação dos títulos, pois o limite para adaptação do BC terminava em setembro. Assim, o prejuízo que poderia ser diluído por esse período será concentrado na variação da cota de hoje. Segundo Fabio Colombo, consultor da Money Maker Investment Advisory, a magnitude da perda dos fundos hoje dependerá da composição de cada fundo. "Quanto mais longo o prazo dos títulos que compõem o fundo, maior vai ser a perda."