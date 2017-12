Fundos de renda fixa podem ter perdas Muitos investidores não entenderam como a alta forte dos juros no Brasil em 1997 causou perdas efetivas em seus investimentos em fundos de renda fixa prefixados. Infelizmente, isso aconteceu e pode acontecer outras vezes. Na prática, uma alta dos juros provoca a queda do preço dos títulos de renda fixa prefixados. Isso acontece porque o título paga um juro fixo, e deve ficar mais barato para ter um rendimento total competitivo em relação ao juro vigente. O desconto dado no preço do título faz com que o rendimento total fique no mesmo patamar dos juros correntes. Porém, como ficaram mais baratos, implicam perdas efetivas para quem comprou um título prefixado antes da alta dos juros. Já os fundos pós-fixados, os chamados fundos DI, acompanham a variação da taxa de juros. Dessa forma, os títulos ou fundos pós-fixados são aconselhados ao investidor que quer segurança acima de tudo, ou seja, que não quer perder no caso de uma alta nas taxas de juros. Entenda melhor como os fundos de investimento podem provocar prejuízos efetivos para o investidor nos links abaixo.