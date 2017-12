Fundos de renda fixa: pré ou pós? Ao menos na teoria, quem tinha aplicações em juros prefixados saiu ganhando com o anúncio do Banco Central, há pouco, de redução da taxa básica de juros brasileiros, a Selic, de 17,5% para 17% ao ano. Com essa medida, um investidor que tenha aplicado hoje em juros prefixados receberá remuneração, ao final do contrato, com base nas taxas mais altas. Em comparação, quem fez hoje uma aplicação em títulos pós-fixados, perdeu. No entanto, é preciso analisar a composição de cada fundo, pois, desde que o Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu a Selic de 18,5% ao ano para 17,5% ao ano, os juros do CDB vinham caindo, com a expectativa dos administradores de nova redução da Selic. Porém, nos últimos dias, com a demora em reduzir as taxas, o mercado de juros já vinha corrigindo suas expectativas, com ligeiros aumentos, como o de hoje. Grande parte dos administradores de fundos passaram apostar que o corte de hoje só ocorresse na próxima reunião do dia 18. Como o governo os surpreendeu, eles saíram perdendo. Agora vale a pena investir em fundos ou prefixados pós-fixados? Dadas as expectativas de comportamento das taxas de juros, pode ser mais rentável investir em títulos prefixados ou pós-fixados. Se a percepção do investidor é a de que haverá aumento nas taxas de juros no futuro, torna-se mais interessante investir em títulos DI, ou seja, pós-fixados. Ele ganha, então, quando o mercado tem a expectativa de que os juros subirão, e depois eles sobem mais do que o previsto, ou mesmo quando o mercado tem a expectativa de que os juros cairão, mas depois eles caem menos do que o previsto. Inversamente, se o investidor imagina que as taxas de juros futuras serão menores do que o mercado prevê, compensa investir em títulos prefixados.