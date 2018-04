Fundos de varejo podem criar comitê de auditoria, diz CVM A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) estuda a possibilidade de incentivar no futuro os fundos de investimento de varejo que tenham a mesma instituição como gestora e administradora a criarem um comitê de auditoria para verificar se as regras estão sendo cumpridas. O presidente da CVM, Marcelo Trindade, lembrou que a lista dos maiores administradores e gestores de fundos de varejo é praticamente semelhante e que cerca de 60% do mercado está de apenas nas mãos de cinco instituições. "Esse é um mercado muito concentrado", afirmou. Trindade revelou que a CVM inglesa colocou para debate, em audiência pública, uma regra que determina a separação de atividades entre administrador e gestor. O presidente não acredita que a obrigatoriedade seja o melhor caminho para o Brasil. Mas destacou que esse é um tema a ser discutido. A questão de como analisar o investidor qualificado é outro ponto que deve ser alvo de análise pela autarquia no futuro. Hoje, o investidor qualificado é identificado por ter mais de R$ 300 mil para aplicar. A dúvida da CVM é se a qualificação do investidor pode ser auferida apenas pelo lado financeiro. Ou se é preciso analisar melhor o perfil do investidor para saber se ele está ciente dos riscos que corre ao aplicar na indústria de fundos.