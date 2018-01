Fundos devem oferecer menor risco Os fundos de investimento tendem a oferecer carteiras com menor risco que ativos financeiros similares porque conseguem diversificar melhor suas aplicações. O grande investidor pode aplicar seus recursos em vários tipos de ativo, de títulos públicos a ações e imóveis, reduzindo seu risco. Mas pequenos e médios investidores não conseguem essa diversificação pelo fato de que não dispõem de um montante de dinheiro que viabilize muitas aplicações. Outro ponto importante: os administradores dos fundos devem ter uma melhor infra-estrutura para avaliar quais são os investimentos mais recomendados para a carteira, e o risco de cada investimento, de forma a garantir para o investidor uma melhor relação rentabilidade por unidade de risco. O pequeno investidor, por exemplo, não tem como avaliar o risco de uma empresa honrar seus compromissos (risco de crédito), mas tem a possibilidade de colocar seu dinheiro num fundo de investimento que tenha este cuidado. Administrador não se responsabiliza por perdas O investidor precisa compreender que o fundo é um sistema de cotas, como se fosse uma empresa. Logo, se o fundo faz uma aposta e perde, é preciso que os cotistas se unam para cobrir esta perda. Nem o administrador é responsável pelas perdas, se o risco corrido estiver dentro do compromisso firmado no regulamento do fundo. O administrador apenas se torna responsável pelas perdas se fez uma operação não prevista no regulamento. Portanto, a responsabilidade de aceitar ou não o risco é do investidor. O Fundo Garantidor de Crédito, também chamado de seguro bancário, não cobre perdas de fundos de investimentos. Com o objetivo de limitar os riscos dos fundos, a legislação traz limites de aplicação em determinados ativos. E o administrador precisa seguir as chamadas normas de compliance para diminuir os riscos. Por estas normas, cabe ao administrador providenciar mecanismos internos de verificação dos procedimentos, para garantir que estão sendo cumpridos a legislação, o regulamento e a atividade de administração dentro dos padrões legais e éticos. Nos links abaixo, o investidor encontra mais dicas para evitar riscos na aplicação em fundos de investimentos.