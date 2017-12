Fundos DI dobram em captação de recursos Desde a última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) que decidiu pela elevação da Selic - taxa básica referencial de juros da economia - em 1,5 ponto porcentual, a captação mensal dos fundos DI dobrou. Já os fundos de renda fixa continuam perdendo recursos. Os dados constam na análise diária da indústria de fundos de investimento realizada pela Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid). Em apenas quatro dias úteis, o ingresso de recursos nos fundos referenciados DI - que acompanham as taxas de juros negociadas no mercado - passou de R$ 444,27 milhões no dia 20 para R$ 1.031,22 milhões no dia 26, registrando uma entrada de recursos de R$ 586,95 milhões. O movimento inverso ocorreu nos fundos de renda fixa - que pagam taxas prefixadas e, por isso, assumem risco - , registrando uma saída de recursos de R$ 324,39 milhões. Quando o Copom decidiu pela elevação dos juros de 16,75% para 18,25% ao ano, os técnicos do BC adotaram o "viés" de baixa, sinalizando que a Selic poderia ser reduzida antes da próxima reunião do Comitê, que deverá ocorrer nos dias 17 e 18 de julho. Essa medida teve como principal objetivo conter a escalada do dólar, ocorrida nas últimas semanas, devido à pressão sobre os índices de inflação no País. Pela política econômica sustentada pelo BC, as metas de inflação são de extrema importância e alta da cotação da moeda norte-americana tem influência direta sobre os índices de preços no Brasil. Como a cotação não apresentou tendência de queda natural nestes últimos dias, ou seja, sem a intervenção do BC por meio da emissão de títulos cambias ou venda de dólares ao mercado pelos dealers, os investidores se sustentam numa posição de cautela nos fundos DI, já que o viés de baixa não deve ser usado tão logo. Além disso, o presidente do BC, Armínio Fraga, sinalizou ao mercado que utilizará de todas as suas forças para conter a alta da moeda norte-americana. E um desses instrumentos é justamente a taxa de juros. Cambias com entrada de recursos Os fundos cambiais continuam registrando captação de recursos, apesar do recuo das cotações do dólar, que influenciam negativamente na rentabilidade desses fundos. O volume de capital investido desde a elevação da Selic até o dia 26 é de R$ 87,97 milhões. Os gestores de fundos de algumas instituições afirmaram que o resgate ocorrido após a divulgação da elevação do juros foi pouco significativo e que a posição foi mantida, já que quem tem dívida em dólar precisa fazer hedge. "Quem precisa de proteção contra a alta do dólar investe neste fundos, esteja no patamar que estiver", afirma o diretor de produtos de investimento do Citibank Consumer, Julius Buchenrode. Veja mais informações no link abaixo. O total da indústria de fundos contabilizou, do dia 20 até o dia 26, uma saída de R$ 653,37 milhões. No mês de junho, a saída está em R$ 1.338,38 milhões. Desde maio, os resgates estão em R$ 3.077,07 milhões. No entanto, no acumulado do ano, a captação está positiva em R$ 2.257,51 milhões.