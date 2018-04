Fundos DI e renda fixa têm menos oscilação A oscilação do valor das cotas dos fundos referenciados DI (pós-fixados) e de renda fixa prefixada teve acentuada redução desde o dia 15, quando a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) afrouxou as regras de marcação a mercado - cálculo do valor das cotas pelo valor dos títulos no mercado. A autarquia permitiu que os títulos pós-fixados que tenham vencimento em menos de um ano poderão ser marcados pela curva de juros, ou seja, tomando como base o valor de compra do títulos mais a incorporação diária dos juros, proporcional ao tempo em que o título foi emitido. Vale destacar que, para que a marcação pela curva de juros seja adotada para esses papéis, esses títulos devem ser levados até o vencimento. A oscilação menor das cotas é justificada também pelo pacote de medidas anunciado pelo Banco Central (BC), no dia 15, com o objetivo de dar maior liquidez aos mercados. Há analistas que acreditam, inclusive, que as medidas do BC foram as principais responsáveis pela maior estabilidade das cotas nesse momento. O fato é que o BC anunciou leilões de recompra de títulos de vencimentos mais longos, ofertando em troca papéis de prazo mais curto. A estratégia foi bem sucedida, o que impediu a variação negativa das cotas dos fundos e o encolhimento do prazo médio dos papéis tende a manter a estabilidade das carteiras, com exceção daquelas que carregam títulos com vencimento em 2003, sob novo governo. Impacto nos fundos Em função da nova determinação da CVM e do pacote de medidas do BC, as carteiras dos fundos de renda fixa e DI engataram uma vigorosa recuperação de rendimento na semana passada. A rentabilidade de ambos no período superou a variação do juro dos Certificados de Depósito Interbancário (CDI), taxa corrente no mercado e índice de referência dessas carteiras, entre os dias 16 e 22. Outro fator de recuperação, segundo Carlos Otero, diretor de Renda Fixa da Bradesco Asset Management (Bram), é o comportamento positivo dos demais ativos no mercado financeiro, como dólar, bolsa e as próprias taxas de juros, que ditam o rendimento dos fundos. As expectativas em relação à tendência dos fundos pendem ainda para relativo otimismo. Existe convicção com a reação do rendimento, mas falta certeza sobre se isso será suficiente para atrair o investidor de novo aos fundos. A idéia é que o rendimento dos fundos de renda fixa prefixados, que tiram proveito de queda do juro, passe a andar praticamente emparelhado com o dos fundos DI, que seguem os juros correntes. Otero comenta que não dá para arriscar qualquer palpite sobre a tendência dos juros nos próximos meses. Rentabilidade Quem migrou para a caderneta ou para os CDBs poderá obter rentabilidade inferior a desses fundos, diz Jorge Simino, diretor-executivo da Unibanco Asset Manegement (UAM). De qualquer forma, o investidor deve estar atento à taxa de administração cobrada pelo fundo. Trata-se de uma porcentagem que incide sobre o valor total do patrimônio do investidor e reduz de forma significativa o ganho da carteira. O economista e professor da Universidade Federal do Paraná, Mauro Halfeld, alerta também o investidor de que agora os fundos podem adotar duas regras distintas ao determinar o preço dos ativos que carregam na carteira. Os gestores ou podem adotar o valor de face (taxa embutida na compra do papel) ou considerar o valor do título no mercado. Esse critério faz refletir com mais fidelidade o valor do patrimônio, mas pode aumentar a oscilação do fundo. Para ele, o dinheiro "velho" nos fundos, ou seja, aquele que apurou perdas em maio, deve ser mantido em carteiras que continuem seguindo os títulos pelo preço de mercado. O dinheiro "novo" deve ser depositado em fundos que têm títulos de curto prazo e calculam o rendimento pelo juro embutido neles. Uma idéia comum entre esses analistas é que o investidor que suporta maior grau de volatilidade e estiver disposto a aplicar por prazos longos deve preferir os fundos DI e renda fixa com vencimento mais elásticos em que a rentabilidade deve ser mais atraente. Captação Segundo a Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid), a corrida aos saques nos fundos foi em boa parte contida com as mudanças das regras anunciadas no dia 14. Os fundos DI ainda apresentam diferença negativa entre depósitos e retiradas, mas nos fundos prefixados essa tendência foi invertida em três dias seguidos, de terça a quinta-feira.