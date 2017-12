Fundos DI registram ganho de 1,26% em junho Com a política do Banco Central (BC) de controle do dólar, que provocou uma queda de 2,33% nas cotações da moeda norte-americana no mês de junho, os fundos referenciados em câmbio registraram rentabilidade nominal negativa de 1,28% no período, segundo dados da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid). Já a alta das taxas de juros no mercado futuro, que acompanhou a elevação da taxa básica de juros (Selic) em 1,5 ponto porcentual, fez com que os fundos referenciados DI (pós-fixados) registrassem um ganho nominal de 1,26%. No caso dos fundos de renda fixa prefixados, a rentabilidade nominal foi de 1,20%. Mudanças no cenário A preocupação do Banco Central (BC) com o cumprimento da meta de inflação fez com que o Comitê de Política Monetária (Copom), elevasse a taxa Selic de 16,75% para 18,25% ao ano em sua última reunião, realizada nos dias 17 e 18 de julho. Aliado a isso, também atento às pressões sobre a inflação, o BC decidiu que fará intervenções no mercado de câmbio, sempre que julgar necessário, para tentar interromper um movimento especulativo, que estaria contribuindo para pressionar as cotações do dólar. A meta de inflação para este ano é de 4%, com possibilidade de alta ou baixa de dois pontos porcentuais. O mercado já dá como certo que o patamar de 4% será ultrapassado e que as medidas tomadas agora ao menos possam contribuir para que a inflação não ultrapassasse o teto de 6%. O diretor da mesa de operação do ABN Amro Asset Management, Mailson Hykavei, acredita que as medidas que o BC tomará daqui para a frente terão como alvo cumprir a meta de inflação para 2002, já que o cumprimento do patamar estabelecido para este ano depende muito mais de decisões já adotadas. Para o próximo ano, a meta de inflação é mais apertada - 3,5% - também com possibilidade de alta ou baixa de dois pontos porcentuais. Os analistas consideram que o BC deva continuar com uma postura conservadora. "Não se espera uma queda de juros no curto prazo, pois o patamar para o dólar continua elevado e deve continuar pressionando a inflação", explica. Recomendações Sem uma perspectiva de queda de juros no curto prazo, os analistas apontam os fundos referenciados DI (pós-fixados) como a melhor aplicação para quem não quer correr riscos, já que o ganho deste investimento acompanha as taxas de juros. "Principalmente para quem vai precisar dos recursos no curto prazo, o conservadorismo é essencial", diz o sócio-gerente da BankBoston Asset Management (BAM), Márcio Verri. O limite de atuação do BC no mercado de câmbio é uma dúvida para os analistas. Ou seja, não se sabe até que ponto será possível conter a escalada das cotações da moeda norte-americana. O cenário é muito indefinido e há fatores que podem aumentar a pressão de alta sobre o dólar- agravamento da crise na Argentina, queda nos investimentos diretos, perspectiva de saldo negativo para a balança comercial no final do ano etc. "O comportamento do dólar está muito imprevisível", afirma Verri. Segundo ele, investir em fundos cambiais ou comprar dólares agora é uma aposta muito arriscada e apenas quem tem dívidas em moeda norte-americana ou pretende viajar para o exterior deve colocar recursos nestes segmentos. Vale destacar que, no caso dos fundos cambiais, 20% da alta do dólar não é repassada para o investidor, pois há a incidência de alíquota de Imposto de Renda (IR) sobre a valorização da cota em reais.