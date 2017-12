Fundos DI superam poupança em até 16% Nos últimos três anos, os fundos de investimento de renda fixa pós-fixados (DI), que acompanham as taxas de juros, obtiveram um ganho superior de até 16% em relação à caderneta de poupança. Esse é o resultado de um estudo elaborado pela Invest Tracker que comparou a rentabilidade da poupança e dos fundos DI desde 1997, segundo apuração de Nívea Vargas. Embora a poupança tenha um forte apelo entre os pequenos investidores - rentabilidade de 0,5% ao mês mais a variação da Tara Referencial (TR), além da garantia de R$ 20 mil oferecida pelo governo em caso de problemas financeiros com a instituição onde os recursos estão depositados -, os fundos de renda fixa pós-fixados vêm ganhando esse mercado por oferecer produtos para os mais diversos perfis. Segundo a Invest Tracker, existem atualmente 205 fundos que não exigem investimento mínimo inicial. O estudo levou em consideração uma aplicação inicial de R$ 1.000,00 em janeiro de 1997 e depósitos mensais de R$ 100,00 até dezembro de 2000. O saldo final obtido pela poupança foi de R$ 7.648,32. Nos fundos, já descontando o Imposto de Renda, o mesmo saldo seria de R$ 8.013,96, uma ganho superior de 5%. Ao comparar com os melhores fundos pelo ranking da Invest Tracker, os premiados com quatro e cinco estrelas, a diferença chega a 16% em relação à poupança.