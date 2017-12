Fundos DI têm a maior captação em junho Uma prévia do levantamento da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid) revela que, no mês passado, a captação dos fundos DI foi de R$ 2,104 bilhões, o que representa 35,5% de todos os investimentos no segmento de fundos. A rentabilidade média dos fundos DI acumulada no período foi de 1,36%. O principal motivo para a maior captação dos fundos DI é a busca do investidor por aplicações mais seguras, em momentos de incerteza no cenário financeiro, como o atual. Isso porque o rendimento dos fundos DI acompanha as oscilações dos juros e não oferece risco. Fundos de ações têm rentabilidade maior em junho No período, o melhor rendimento do segmento foi apresentado pelos fundos de ações. Acumularam alta de 8,40%. Já os fundos de renda fixa prefixados acumularam ganho de 1,43% e os fundos DI, 1,36%. Os prefixados foram favorecidos pela queda da taxa de juros básica - Selic. Investidores que entraram nesses fundos, antes da queda da Selic, receberam juros mais altos do que o praticado pelo mercado na época do resgate. No caso dos fundos de ações, o bom resultado é reflexo do desempenho do mercado acionário no mês de junho. O Ibovespa - Índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) - apresentou alta de 11,84% no período. A principal causa para esse resultado foi a redução dos juros. Com isso, as ações ficam mais atraentes e há uma maior procura pelos papéis das empresas, favorecendo a sua valorização. Porém, é preciso estar atento aos riscos de se investir no mercado acionário. Para se ter uma idéia, o baixo desempenho da Bolsa de janeiro até maio - queda de 11,65% - comprometeu a performance dos fundos de ações que fecharam o semestre com valorização de 6,35%, mesmo com uma alta de 8,40% em junho. Por isso, só deve investir em ações quem pode ficar com o dinheiro aplicado por um período indeterminado. Não há nenhuma garantia de rentabilidade em qualquer período especificado.