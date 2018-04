Fundos do setor elétrico devem cobrir subsídios de tarifa O subsídio para os consumidores de energia elétrica de baixa renda não será coberto com o aumento de tarifa para os demais consumidores e nem com recursos da Contribuição sobre Intervenção do Domínio Econômico (Cide), como chegou a ser aventado. Segundo o ministro de Minas e Energia, Francisco Gomide, a solução definitiva para cobrir esse subsídio será tomada até 16 de dezembro e será financiado por um dos fundos já existentes do setor elétrico. Estão em análise como fontes o Fundo de Dividendos, que reunirá os ganhos das geradoras federais com leilões de energia velha a partir de setembro, e a Conta de Desenvolvimento Econômico (CDE). Ele disse que também está em análise o fundo com recursos da Reserva Global de Reversão (RGR), que está sendo usado provisoriamente a partir de hoje para cobrir as perdas das distribuidoras com o aumento dos consumidores de baixa renda após mudança nos critérios de classificação feita pelo Congresso Nacional. Ao fixar o piso de consumo de 80 megawatts/mês para classificar consumidores de baixa renda, o Congresso aumentou esse universo de 4 milhões para 14 milhões de famílias, gerando uma perda de receita de R$ 40 milhões mensais para as distribuidoras. A RGR cobrirá essas perdas com financiamentos às distribuidoras até dezembro. As distribuidoras de energia que, a partir de 26 de abril, cobraram tarifa sem descontos dos consumidores que gastam até 80 KW/h por mês terão que devolver o dinheiro. O ministro deixou claro os efeitos do decreto, que estabeleceu as regras do financiamento para recompor as perdas de receita com a mudança no critério de consumidor de baixa renda, são retroativos à sanção da lei do setor elétrico, em abril deste ano. Pela lei, os consumidores que gastam até 80 KW/h por mês têm direito a uma tarifa mais barata e estão isentos da cobrança do seguro apagão e da tarifa extra para cobrir as perdas provocadas pelo racionamento. Portanto, as distribuidoras estão obrigadas a devolver a esses consumidores também os valores cobrados nestes dois últimos casos. O ministro disse ainda que a regulamentação da lei que definirá os critérios sobre os consumidores que gastam, por mês, de 80 KW/h a 220 KW/h possivelmente será inspirada em outros programas do governo. Assim, deve ser beneficiado quem já tem apoio da rede de proteção social, como aqueles que recebem o vale-gás. Gomide garantiu que o governo não pretende alterar o redutor de tarifas (fator X) em função do financiamento autorizado pelo governo e que permitirá a recomposição das perdas de receita que as distribuidoras de energia tiveram com a modificação no critério de consumidor de baixa renda. O fator X prevê o repasse dos ganhos de produtividade das distribuidoras para os consumidores na revisão periódica, que acontece a cada quatro anos. As próximas revisões serão em 2003, com datas distintas para cada concessionária. A data da revisão periódica é o prazo de carência para o pagamento do financiamento aprovado hoje pelo governo para cobrir as perdas de receita com a mudança no critério do consumidor de baixa renda. O ministro descartou a possibilidade de o porcentual de redução nas tarifas ser diminuído para cobrir o financiamento.