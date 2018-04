Fundos em IGP-M podem ganhar com alta da inflação A aceleração da inflação puxada pela alta do dólar, principalmente dos índices calculados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) em que predominam os preços no atacado, tende a favorecer alguns fundos em que a rentabilidade está atrelada à variação da inflação. O Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), que fechou julho com variação de 1,95%, teve alta de 1,73% na segunda prévia de agosto. O produto é interessante, portanto, para quem teme que a taxa de juros não seja suficiente para correr acima da inflação. Um dos bancos que ofertam fundos com rendimento vinculado ao IGP-M é o WestLB Banco Europeu. O diretor de Asset Management do banco, Mário Carvalho Filho, explica que cerca de 30% da variação do IGP-M responde à oscilação da taxa de câmbio, ainda que nem sempre esse índice reflita imediata e integralmente a alta do dólar. Os fundos são formados preponderantemente por Notas do Tesouro Nacional da série C (NTN-C), títulos que rendem a variação do IGP-M mais uma taxa prefixada de juro. Essas carteiras tiveram menos perdas que os DI na crise da marcação a mercado (ajuste do valor da cota pelo valor do título no mercado) por causa do aumento da procura pela expectativa de remuneração maior com a alta da inflação, comenta Mônica Dresbach, diretora-adjunta de Renda Fixa do BankBoston. "Mas a inflação teria de superar 15% nos próximos 12 meses para que o rendimento desses fundos ganhe das carteiras de renda fixa, que estão oferecendo rentabilidade elevada." O diretor de Renda Fixa do Banco ABN AMRO, Eduardo Castro, diz que esses fundos são interessantes no longo prazo para o investidor que quer proteger o poder de compra do capital com uma margem adicional de ganho. Uma contra-indicação, lembra, está nas variações sazonais do IGP-M. "Considerando ainda as taxas de migração de investimento, os fundos não são indicados ao investidor que quer especular."