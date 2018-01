Fundos em infra-estrutura terão isenção de IR, diz Mantega Os fundos de investimento em infra-estrutura terão isenção completa do imposto de renda e, no caso das pessoas jurídicas, também da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). A informação foi dada nesta quarta-feira pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, após participar de reunião com empresários e representantes dos fundos de pensão na Abdib - Associação Brasileira da infra-estrutura e indústria, em São Paulo. "Assegurei ao Paulo Godoy (presidente da Abdib) que faremos esta desoneração sobre os fundos de investimento em infra-estrutura, de forma que eles ganhem viabilidade", afirmou. Atualmente, tais fundos de investimento pagam IR de 15% a 22%, dependendo do prazo da aplicação. O estoque de recursos nesse perfil de fundos é hoje de aproximadamente R$ 6 bilhões. O ministro também anunciou a criação de um fundo de investimento no setor de R$ 5 bilhões pela Caixa Econômica Federal (CEF). Segundo Mantega, esta proposta foi acertada há cerca de duas semanas com o presidente Lula e o fundo será criado por meio de medida provisória ou projeto de lei. Questionado pela Agência Estado sobre o motivo de o debate sobre a CPMF ter sumido da imprensa, Mantega explicou que, no cardápio de opções do pacote, esta questão acabou ficando para um "segundo momento". "Houve uma postergação da proposta de CPMF decrescente para um segundo momento, por isso, é que o assunto não tem aparecido", explicou. Ainda como parte dos incentivos que afetará o setor de infra-estrutura, o ministro reiterou a intenção do governo de desonerar o imobilizado dos projetos (amortizando mais rapidamente, por exemplo o PIS/Cofins), e anunciou que na questão ambiental o governo deve propor alterações na legislação ambiental e na atual lei das licitações (Lei 8.666). "A lei de licitações está superada. Ela pode ser modernizada", enfatizou. Compensação Para compensar as renúncias fiscais decorrentes da desoneração de tributos que o governo vem anunciando, Mantega explicou que isso se dará de duas formas. Uma delas, através de um programa fiscal de longo prazo que trará normas de contenção da despesa do setor público como proporção do PIB. A idéia, segundo ele, é aplicar limites para estas despesas, permitindo ou a desoneração pontual de determinados segmentos ou o aumento do investimento público. A segunda forma, acrescentou, virá através do maior crescimento econômico - e da conseqüente maior arrecadação - de um ambiente macroeconômico mais favorável para o investimento do setor público e privado.