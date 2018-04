Fundos: entenda as formas de marcação As novas regras divulgadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em meados desse mês permitiram que os gestores adotassem duas formas de contabilização para os títulos pós-fixados (LFTs), com vencimento inferior a 365 dias. São elas: a marcação dos papéis pela curva de juros e a marcação dos títulos velo valor de mercado. A contabilização dos títulos pela curva de juros, que era a prática mais comum antes de maio desse ano, considera o valor de compra do título mais a variação da taxa desde a emissão do papel. Por essa marcação, as cotas dos fundos não apresentam variação negativa, mesmo que o título perca valor, e desde que ele permaneça na carteira do fundo até o seu vencimento. Já a marcação a mercado, que passou a ser adotada desde então e que, segundo os gestores, deve permanecer, mesmo após a flexibilização permitida pela CVM para os papéis de prazo inferior a um ano, pode trazer oscilação negativa para os fundos. Porém, a regra não é prejudicial para o investidor, já que garante os lucros e prejuízos a quem de direito. Ou seja, não permite a possibilidade de que alguns cotistas assumam o prejuízo de outros. Segundo essa regra, os cálculos para o valor dos papéis leva em conta o preço efetivo de mercado do título no dia, de acordo com a média dos negócios realizados com papéis similares. Isso significa que, dependo das condições do mercado, a cota pode ter variação positiva ou negativa. Veja abaixo os motivos para a oscilação negativa das cotas. Cotas negativas Para entender uma oscilação negativa na cota de um fundo pós-fixado (DI) será considerada uma carteira com um único papel. Neste exemplo, o gestor compra um título com prazo de dois anos e rendimento de 102% da Selic, a taxa básica de juros da economia. Na prática, esta porcentagem (2 pontos porcentuais) ofertada acima da Selic deve ser entendida como um desconto. Ou seja, se o papel vale 100 e foi comprado com juros de 102% da Selic, o valor de fato pago pelo gestor que está comprando o título foi 98. Se o gestor precisar vender o papel antes da data de vencimento do título, terá que negociá-lo no mercado secundário de acordo com as condições vigentes. Por exemplo, se há mais incertezas no cenário e, portanto, há mais pessimismo por parte dos investidores, o prêmio exigido acima da taxa Selic tende a ser maior, o que significa que o desconto será maior. Ou seja, se o gestor precisar vender um título que foi comprado por 102% da Selic pela taxa vigente entre os investidores, de 105% da Selic, por exemplo, estará recebendo menos do que pagou pelo papel. Isso porque, no caso de um título que vale 100, o gestor comprou o papel por 98 e o venderá por 95. Isso significa que o fundo vai apurar um prejuízo de 3. Pensando na cota de um fundo DI que tenha apenas este papel em carteira, o valor do patrimônio é 98. Se este fundo tiver 10 cotas, cada uma delas teria o valor de 9,8. Na venda do papel neste exemplo, o patrimônio passaria para 95. Como o número de cotas permanece igual, em 10, o valor da cota fica menor, em 9,5. Ou seja, houve uma variação negativa de 3,06%. Medida protege investidores A marcação a mercado, apesar de permitir oscilações negativas da cota, não é prejudicial aos cotistas. Pelo contrário. Com base nela, os lucros e perdas dos fundos serão distribuídos a quem de direito. Um exemplo: um fundo com apenas dois investidores (A e B), sendo que cada um possui cinco cotas, de R$ 1 mil cada uma. Considerando o momento da aplicação, o patrimônio do fundo é de R$ 10 mil. Supondo que alguns dias após a aplicação, o patrimônio do fundo continue em R$ 10 mil, segundo a marcação das cotas pelo valor de face. Isso significa que o valor da cota também permaneceria em R$ 1 mil. Em uma hipótese, se este gestor usasse a marcação a mercado, e o patrimônio do fundo fosse de R$ 8 mil, haveria uma queda no valor da cota para R$ 800. Neste momento, se o investidor A solicitar o resgate total e o gestor tiver atualizado as cotas pelo valor de face, o total sacado será de R$ 5 mil. O fato é que, para pagar o resgate ao investidor A, neste exemplo, o gestor teve que vender títulos, os quais foram negociados segundo as condições do mercado. Se nesta operação for apurado algum prejuízo, isso será repassado apenas para o investidor B, que ficou na carteira. Para se ter uma idéia, caso o investidor B solicite resgate no dia seguinte ao do investidor A, o valor sacado será de apenas R$ 3 mil - patrimônio de R$ 8 mil (valor atualizado pela marcação a mercado) menos o resgate de R$ 5 mil do investidor A. Ou seja, o investidor B assumiu sozinho a variação negativa da cota. Veja mais informações sobre as últimas mudanças na indústria de fundos nos links abaixo.