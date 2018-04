Fundos: especialistas divergem quanto a resultados As medidas anunciadas pelo Banco Central para deter a fuga de cotistas dos fundos estão provocando divergências de opiniões entre economistas respeitados. Alguns deles, ouvidos pela Agência Estado, mostraram que não há consenso sobre se as taxas de juros ao tomador final devem aumentar ou não com o aumento dos depósitos compulsórios ou se a taxa básica, a Selic, deve subir ou cair. O sócio da Tendências Consultoria, Nathan Blanche, avalia que o aumento dos depósitos compulsórios sobre depósitos a prazo e a vista anunciados na quarta-feira pelo Banco Central não aumentará as taxas de juros ao tomador final. De acordo com o economista, desta vez o aumento do compulsório não afetará os juros porque o mercado já está muito líquido. Ele considera também que o aumento do compulsório terá o efeito limitado a retirar do mercado os R$ 11 bilhões que o BC pretende usar na recompra de Letras Financeiras do Tesouro (LFT), conforme anunciado na quarta-feira, como mais um ponto do pacote para estancar os saques dos fundos de investimento. A opinião é oposta ao do vice-presidente da Associação Nacional das Instituições do Mercado Aberto (Andima) que não tem dúvida de que as taxas ao tomador final subirão. Para o economista-chefe do BBV Banco, Octávio de Barros, "certamente a indústria de fundos agradeceria muito se o Banco Central baixasse a Selic (a taxa de juros básica) na próxima reunião do Copom (Comitê de Política Monetária)", na semana que vem. Ele considera, porém, que a chance disso ocorrer é muito baixa. Já o ex-diretor da Dívida Pública do BC Carlos Thadeu de Freitas, por exemplo, acredita que, se o dólar continuar em alta, o Copom terá de elevar os juros. Conjuntura Segundo o BBV, as medidas são adequadas. No entanto, Octávio de Barros considera precipitado vislumbrar uma queda maior do dólar e do risco Brasil porque o quadro eleitoral ainda produz incertezas. Há quem diga, diante desse quadro, que o acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) não funcionou para acalmar o mercado. Barros considera que funcionou sim. "Se com o acordo está assim, imagine como seria sem ele", argumentou. Blanche achou positivo que a taxa nominal de 30,71% no leilão de swap cambial com vencimento em outubro realizada na quarta-feira pelo Banco Central indica que o mercado está apostando que o dólar não vai subir mais e pode baixar. Já Thadeu de Freitas considerou "altíssima" a taxa do leillão de swap cambial, já que significa uma variação adicional à do dólar. Freitas considera que o BC não deveria aceitar swap cambial com uma taxa dessas. Para ele, o melhor seria não fazer esse tipo de operação no cenário atual, de muita volatilidade. Tanto Nathan Blanche quanto Thadeu de Freitas criticaram a agência de classificação de risco Fitch por estimar um risco de 10% de default até dezembro e de 30% a 40% no longo prazo, com risco maior na dívida interna. "O Brasil nunca teve default na dívida interna, o que teve foi o confisco do Collor sobre todos os ativos, que não foi default da dívida. O máximo que pode acontecer é ter algum aumento da inflação", disse Freitas. "Quem quiser ganhar dinheiro no Brasil o momento é este." "Quem fala em risco de default não conhece a estrutura da dívida brasileira, nem externa, nem interna. É uma bobagem homérica o que esse pessoal está falando. Todo calote que houve antes foi pago e um exemplo são os R$ 39 bilhões de FGTS", afirmou Nathan Blanche.