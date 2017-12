Fundos estrangeiros fazem bolsa filipina subir 1,20% A bolsa filipina fechou hoje em alta de 1,20% com a demanda de fundos estrangeiros pelos papéis negociados em Manila, principalmente blue chips. O mercado taiuanês registrou avanço de 1,04%, aos 6.274,97 pontos, seu melhor desempenho em mais de 20 meses, estimulado pelas perspectivas otimistas para a economia que encorajaram os investidores a retornar ao mercado. O índice Kospi teve alta de 0,14% em razão das compras realizadas por investidores externos em antecipação à divulgação dos resultados do quatro trimestre da Samsung Electronics. O Nikkei 225 encerrou o dia em +0,12% liderado pelas compras de ações do setor de tecnologia. As altas dos papéis das Sony e da Sharp fizeram com que a procura por barganhas se espalhasse pelas ações de outras empresas. Às 5h40 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,23%; Indonésia: +0,84%; Malásia: -0,03%; Tailândia: -0,39% e Cingapura: +0,28%.