Fundos: gestores lançam novos produtos As últimas mudanças na indústria de fundos levaram muitos gestores a criarem novos produtos para investidores que não gostaram da possibilidade de rentabilidade negativa das cotas e exigem maior segurança para seus recursos. A novidade são os fundos de renda fixa formados por papéis de curto prazo, chamados de fundos "Money Market". Essas carteiras são compostas por papéis pós-fixados, cujo prazo de vencimento é de, no máximo, 90 dias. A remuneração desses títulos segue a variação do overnight - taxa referencial da média dos negócios realizados por um dia -, conhecida como taxa over. A Caixa Econômica Federal (CEF) passou a oferecer o produto há um mês. Segundo o diretor de ativos de terceiros da CEF, Wilson Risolia, o patrimônio da carteira chega a R$ 100 milhões. "A carteira não tem o compromisso de acompanhar um referencial. O objetivo do fundo é oferecer um produto com baixíssima oscilação em sua cota." Nesse produto, a aplicação mínima é de R$ 1 mil e a taxa de administração é de 3% ao ano. A HSBC Brain também lançou um fundo com este perfil no início de junho. O prazo médio dos papéis que compõem a carteira não ultrapassa 90 dias. De acordo com o diretor de renda fixa da instituição, Renato Ramos, a expectativa de retorno nessa carteira é menor, mas o investidor está mais protegido do risco de oscilação. O patrimônio da carteira é de aproximadamente R$ 500 milhões. Outro produto com este perfil lançado recentemente é administrado pela Itaú Asset Management. De acordo com o superintendente da instituição, Moacir Castanho, todos os papéis que compõem essa carteira são de curto prazo e remunerados pela taxa over. Na carteira com aplicação mínima de R$ 100 reais, a taxa de administração é de 4% ao ano, e no fundo com investimento inicial de R$ 20 mil a taxa é de 2,5% ao ano. Na Citigroup Asset Management, o diretor executivo Roberto Apelfeld informa que todos os fundos DI (pós-fixados) já são formados por títulos mais curtos. "Os fundos do Citi podem ser vistos como money market. Em função disso, a oscilação das cotas é extremamente baixa. De qualquer forma, vamos ficar atentos à demanda dos investidores", afirma. A BMC DTVM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários - também não lançou novos produtos, mas o diretor da instituição, Norival Wedekin, esclarece que todos os fundos DI da instituição são formados por papéis mais curtos. "O prazo médio dos títulos está em torno de 73 dias corridos", diz Wedekin. Veja mais informações sobre as últimas mudanças na indústria de fundos nos links abaixo.