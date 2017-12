Fundos Ibovespa perdem 1,73% em junho Dados da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid) revelam que os fundos de ações indexados ao Ibovespa - Índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) - registraram rentabilidade nominal negativa de 1,73% em junho. No mesmo período, a queda do Ibovespa foi de 0,61%. Os analistas recomendam que apenas quem pode ficar com o dinheiro investido por um período indeterminado, ou seja, sem um prazo definido para resgate, deve direcionar recursos para este segmento. Desta forma, é possível aguardar por uma recuperação dos negócios, mesmo que ela ainda leve um tempo maior. Entre as ações disponíveis em Bolsa, os papéis de bancos são boas alternativas de investimento, já que as instituições financeiras ganham com os juros elevados e também em um cenário de maior controle da economia, quando as taxas ficam mais estáveis e a carteira de crédito tende a aumentar. Veja as principais recomendações dos analistas nos links abaixo.