Fundos imobiliários: boa opção de investimento O rendimento dos fundos imobiliários vem superando o do Certificado de Depósito Interfinanceiro (CDI). Isso porque a rentabilidade desse tipo de fundo está atrelada ao recebimento dos aluguéis das lojas ou salas comerciais em que o investidor aplicou seu dinheiro. O fundo imobiliário do shopping Pátio Higienópolis, por exemplo, acumulou ganhos de 16,65% no ano passado. Em dezembro, a cota rendeu 1,75%, enquanto o CDI rendeu 1,22%. Segundo o diretor da Brazilian Mortgages, responsável pelo fundo shopping Pátio Higienópolis, Fábio Nogueira, o mercado se consolidou no ano passado e tende a ficar mais atraente se a redução das taxas de juros se confirmar este ano. Nogueira afirma que as cotas do shopping já estão sendo vendidas com 5% de ágio no mercado secundário, ou seja, entre investidores. A entidade também é responsável pelo fundo imobiliário do Continental Square Faria Lima, conjunto formado por hotel cinco estrelas e edifício comercial localizado na avenida Faria Lima, em São Paulo. Segundo Nogueira, a empresa planeja lançar dez novos fundos imobiliários este ano. O Banco do Brasil, o Sudameris e a Caixa Econômica Federal também estudam o lançamento de novos produtos. A partir de fevereiro, o BCN emitirá R$ 34 milhões em títulos do Centro Água Branca, a aplicação mínima é de R$ 8 mil.