Fundos imobiliários emitiram R$ 125,3 mi A emissão de cotas de fundos de investimento imobiliário somou R$ 125,3 milhões no primeiro semestre, frente a R$ 50,530 milhões no mesmo período de 2000, um crescimento de 147,97%. O valor total autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) neste ano corresponde a apenas seis operações. A cifra também é muito próxima dos R$ 129,463 milhões registrados pela autarquia durante todo o ano passado, em 31 operações. Se forem contabilizados os R$ 33,396 milhões referentes a fundos em análise pela CVM. Neste semestre, a maior emissão foi realizada pelo Fundo Sudameris de Investimento Imobiliário. Efetuada em fevereiro, a oferta somou R$ 61 milhões e foi liderada pela Sudameris CCVM, tendo como depositário o Banco Itaú. Lastreado em imóveis ocupados por agências do Sudameris, o fundo foi constituído com 1.220 cotas, com valor nominal de R$ 50 mil. O término da distribuição está previsto para agosto. A maior emissão em análise é liderada pela Unitas DTVM. Lastreada no complexo imobiliário Continental Square Faria Lima, da Inpar, a emissão soma R$ 25,065 milhões e envolve 23,321 milhões de cotas. A operação é a segunda de três séries de cotas previstas pelo fundo. A meta é lançar R$ 92,3 milhões, dos quais R$ 45,7 milhões foram colocados na constituição do fundo, em novembro de 2000.