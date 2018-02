Fundos imobiliários: opção para investir no setor Os fundos imobiliários são uma alternativa para quem quer investir no setor e não quer correr o risco e nem ter o trabalho de administrar um imóvel. O investidor compra uma cota do fundo, normalmente durante a construção do imóvel, e depois recebe um rendimento, de acordo com a renda obtida com a locação. Assim como na compra efetiva de um imóvel, o risco de um fundo imobiliário é o baixo nível de locação de alguns empreendimentos. Os fundos imobiliários costumam ser compostos por mais de um imóvel, o que dilui este risco. Mas, qualquer unidade que não seja alugada reduz o rendimento do investidor. Se a renda com aluguel for muito baixa, o investidor pode até ter de cobrir as despesas com administração dos bens. Outro problema do fundo imobiliário é a falta de liquidez das suas cotas. O administrador, que é uma instituição financeira, não tem o compromisso de garantir a recompra das cotas. Dessa forma, quem quiser sair do investimento terá de vender a sua cota no mercado secundário, onde a liquidez ainda é restrita. Para amenizar esse problema, alguns fundos formam um pool, ou um grupo, entre os investidores, para garantir a compra das cotas de quem quiser sair. Mas, ainda assim, não é garantido que se receba todo o dinheiro investido, dado que o preço da cota pode cair ou o grupo pode não ter dinheiro suficiente para a recompra pelo valor de compra. Carteira pode ser diversificada Os fundos imobiliários, que existem desde 1993, tiveram um crescimento muito grande no ano passado. De acordo com a Brazilian Mortgages, companhia que atua no mercado imobiliário, o total de ofertas subiu de R$ 169, 46 milhões, em 2000, para R$ 511,72 milhões, em 2001, um crescimento de 201,97%. Os fundos imobiliários podem investir em vários tipos de imóveis: flats, hotéis, shoppings, resorts, prédios comerciais e hospitais. Também podem investir em dois ou mais tipos de imóveis. O investidor tem duas formas de adquirir cotas de um fundo: comprar diretamente com a administradora, normalmente quando o imóvel está sendo construído; ou no mercado secundário. De acordo com o diretor da Cushman & Wakefield, Paul Weeks, não é possível dizer com certeza que tipo de investimento é melhor, entre flats, hotéis e shoppings, por exemplo. Paul Weeks alerta ainda que o mercado imobiliário muda muito de um ano para o outro, alterando as expectativas de rendimento. Comprar cotas de um imóvel já construído, que esteja alugado, é uma alternativa para garantir rendimentos imediatos, porém estas cotas de empreendimentos bem-sucedidos custam mais caro. Um atrativo de alguns fundos imobiliários é que a administradora garante uma rentabilidade mínima durante um período. Fundos imobiliários são investimento de longo prazo O investidor deve lembrar que fundos imobiliários são um tipo de investimento de longo prazo. Como sua rentabilidade é baixa, ganhos efetivos somente são possíveis após anos, com exceção de algum empreendimento que tenha uma valorização elevada fora do padrão. O investidor também deve evitar colocar toda a sua poupança num único tipo de investimento. A diversificação das aplicações é fundamental para reduzir os riscos. Segundo os especialistas, o investidor deve diversificar mesmo as suas aplicações em fundos imobiliários, comprando cotas de mais de um empreendimento. Veja abaixo link para a Cartilha de Imóveis, que dá mais dicas sobre o investimento no setor.