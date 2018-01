Fundos imobiliários podem ter novas regras O diretor da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Marcelo Fernandez Trindade, disse que deve entrar em audiência pública até o final do ano uma nova instrução para regulamentar os fundos imobiliários. Segundo ele, a minuta da instrução está no colegiado da autarquia, que vai analisá-la antes de colocar em audiência pública. O objetivo da instrução é atualizar as regras de investimento desses fundos, que já têm quase dez anos. De acordo com Marcelo Trindade esse é um mercado muito ativo e que já está superando os números do ano passado. A mudança nas regras deve trazer mais flexibilidade e liquidez a esse segmento em crescimento. O diretor da CVM também disse que a nova instrução pode até entrar em vigor neste ano, caso não haja muitas interferências durante a audiência pública. Se houver, a instrução ficará para 2002.