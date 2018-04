Fundos imobiliários têm bom rendimento Os fundos imobiliários mantêm as boas perspectivas, depois de fechar 2001 com vantagem sobre o rendimento médio dos fundos referenciados DI e de renda fixa prefixados. O ganho correspondente a dezembro a ser distribuído aos investidores do fundo Pátio Higienópolis foi de 1,97%, que puxa a rentabilidade no ano para 16,97%. No mesmo período, o rendimento médio obtido nos fundos DI e nos fundos de renda fixa foi de 14,95% e 14,73%, respectivamente. Outro fundo, o do Hospital da Criança, vem rendendo 1,30% ao mês desde outubro, acima do rendimento de 1,25% prometido ao investidor. ?Com a perspectiva de queda da taxa básica de juros ao longo deste ano, os fundos imobiliários ficarão em uma posição ainda mais vantajosa para os cotistas?, afirma Fábio Nogueira, diretor da Brazilian Mortgages, estruturadora destes fundos. Juro mais baixo pode atrair para os fundos imobiliários investidores ancorados em fundos DI e de renda fixa, que, por ter a remuneração atrelada aos juros, devem render menos. O consultor Sérgio Belleza Filho lembra que a rentabilidade dos fundos imobiliários reflete também a liquidez dos papéis no mercado secundário ? negociação entre cotistas). ?O valor-base da cota, no caso do Pátio Higienópolis, é de R$ 100,00. Mas temos vendedor a R$ 104,00 e comprador a R$ 102,00.? A diferença indica o interesse por essa modalidade de fundo, que passa a ocupar maior espaço na carteira de investimentos. Especialistas prevêem a chegada de novos fundos imobiliários ao mercado ainda no primeiro semestre.