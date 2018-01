Fundos indexados ao IGC enfrentam obstáculos A pequena variedade de ações, a elevada concentração no setor bancário, a presença de papéis com baixa liquidez e a ausência de uma série histórica são apontados como os principais entraves à criação de fundos de ações indexados ao Índice de Governança Corporativa (IGC) da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Lançado há pouco mais de um mês pela Bovespa com as empresas que aderiram ao selo nível 1 de transparência, o IGC tem recebido elogios de gestores de fundos. Mas, os especialistas vêem alguns pontos críticos a serem superados para que ele possa ganhar atenção dos investidores. O gerente de produtos do BBA Icatu, Alexandre Leal, acredita que o fato de o índice ser muito recente é a grande razão para a ausência de fundos indexados. Para ele, o investidor precisa adquirir conhecimento sobre o assunto, avaliar o risco e criar confiança. Leal lembra que o IBX, lançado há cerca de cinco anos, ainda enfrenta algumas resistências. De acordo com o diretor de investimentos do ABN Amro Bank, Alexandre Póvoa, o maior problema para a formação de uma carteira está na concentração no setor financeiro. Isso porque cerca de 80% da composição atual do índice é representada por Bradesco, Itaú, Itaúsa e Unibanco, do total de 15 empresas. Segundo Póvoa, a baixa liquidez de algumas ações que compõem a carteira dificultaria a administração. Cerca de 35% do indicador é representado por papéis pouco negociados, dificultando a agilidade para comprar e vender ações. Falta opções para administrar Os gestores também acreditam que a composição atual traz poucas opções para administrar. Para eles, a adesão de companhias aos selos nível 2 e ao Novo Mercado daria fôlego à iniciativa, pois pelas regras mais rígidas traria um diferencial ao atual relacionamento com o mercado. De acordo com Mauro Cunha, sócio-diretor da Investidor Profissional, montar carteiras ativas que têm o IGC como parâmetro para composição e superar o seu desempenho é muito difícil. A baixa liquidez e a pequena quantidade de papéis tornam essa tarefa complexa e arriscada. Outro problema apontado pelo gestor de renda variável do Safra, Valmir Celestino, é a perspectiva de mudanças muito grandes na composição no curto prazo. Ele argumentou que atualmente a carteira é concentrada em bancos, mas amanhã pode ser focada em outro setor completamente diferente.