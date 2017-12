Fundos iniciaram mês com captação negativa Segundo a Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid), com dados até o dia 4, os fundos de investimento iniciaram o mês de julho apresentando captação líquida (depósitos menos saques) negativa de R$ 1,67 bilhão. Em junho, uma prévia dos dados da Anbid mostrou que os fundos captaram R$ 3,26 bilhões (veja mais informações no link abaixo). O patrimônio total da indústria de fundos está acumulado em R$ 258,77 bilhões. A maior parte desses recursos continua aplicada nos fundos de renda fixa prefixados e pós-fixados, com R$ 86,93 bilhões e R$ 87,37 bilhões, respectivamente. Na terceira posição estão os investimentos em fundos de ações, com R$ 21,59 bilhões.