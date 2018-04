Fundos: investidores temem oscilações Apesar da menor oscilação momentânea, gestores acreditam que o investidor ainda não retomou a confiança, o que se percebe em um volume maior de saques na comparação com os depósitos. Segundo o diretor-executivo do Citigroup Asset Management, Roberto Apelfeld, a sangria de recursos que se seguiu à exigência de marcação imediata a mercado, em 31 de maio, deixou claro aos gestores que os investidores não toleram perdas, ainda que os administradores de fundos tenham acenado insistentemente com a recuperação de rentabilidade no médio e longo prazo. Jorge Simino, diretor-executivo da Unibanco Asset Manegement (UAM), concorda com a análise de Apelfeld. Segundo ele, em julho os fundos apresentaram desempenho próximo ao dos rendimentos anteriores a maio e, mesmo assim, os investidores continuaram deixando os fundos por causa da forte oscilação das cotas. Outra constatação é que os cotistas passaram a ter percepção das influências do dia-a-dia do mercado em seu investimento. "Mas, agora, mesmo os fundos que não aderiram às novas regras, que podem anular as determinações de 31 de maio, oferecerão reduzido risco de perda diária." A questão é que as LFTs de curto prazo, âncora da estabilidade dos fundos, estarão vencendo nos próximos meses e o cenário eleitoral de momento aponta grande chance de vitória de um candidato da oposição à Presidência. É possível que a combinação desses dois fatores esteja sugerindo aos investidores apenas uma melhora momentânea dos fundos. Apelfeld comenta, porém, que os gestores já estão preparados para esses eventos e saberão como defender o patrimônio de seus cotistas.