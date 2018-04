Fundos: marcação a mercado continuará Apesar da flexibilização na forma de contabilização dos títulos que compõem a carteira dos fundos de renda fixa, permitida pela Resolução º 375 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), gestores consultados pela Agência Estado confirmam que manterão a marcação a mercado. Para todos eles, essa prática foi um passo importante no amadurecimento da indústria de fundos e não há motivos para um retrocesso. A Resolução permitiu que a parcela de títulos públicos pós-fixados, as LFTS, com vencimento inferior a 365 dias, considerados de curto prazo, voltasse a ser contabilizada pelo juro embutido nos títulos (marcação pela curva de juros). Fica a critério do gestor, portanto, decidir se mantém a marcação dos títulos pelo valor em que são negociados diariamente no mercado, a chamada marcação a mercado, ou se voltam a precificar esses papéis pelo juro embutido no papel. Mas, é preciso lembrar que, para optar pela precificação dos títulos pela curva de juros, o gestor terá que provar ao Banco Central (BC) que não precisará vender tais papéis antes do vencimento. Ou seja, trata-se de uma limitação na gestão dos recursos, cujas regras não ficaram claras na Resolução nº 375 da CVM. "Não ficou claro como BC vai analisar o fluxo das carteiras, ou seja, a necessidade ou não de venda desses títulos, bem como a forma de fiscalização do compromisso dos gestores que optarem pela marcação na curva de juros", afirma o diretor da BMC DTVM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários -, Norival Wedekin. Se para o gestor a precificação dos títulos pela curva de juros traz limitações para a administração dos recursos, para o investidor significa uma estratégia injusta, segundo a diretora técnica do Instituto Brasileiro de Certificação de Planejadores Financeiros (IBCPF), Márcia Dessen. "Se as perdas já foram realizadas na transição para o sistema de marcação a mercado, não há motivos para que os ganhos que as carteiras estão registrando agora também não sejam contabilizados dessa forma. Wedekin, da BMC DTVM, afirma que continuará marcando todos os papéis que compõem os fundos de renda fixa pelo valor de mercado. Ou seja, ele não voltará a marcar pela curva de juros os papéis pós-fixados com prazo inferior a um ano. "Reduzimos o prazo médio dos títulos que compõem os fundos de renda fixa. Com isso, a oscilação das cotas já diminuiu", afirma. Os investidores da instituição devem receber um comunicado do banco, explicando todas as mudanças ocorridas na indústria de fundos desde o dia 31 de maio. Segundo Wedekin, os gerentes das agências também estão instruídos a dar qualquer esclarecimento aos investidores. Na Citigroup Asset Management, a marcação a mercado, que já era uma prática adotada antes mesmo do final de maio, será mantida. Para o diretor executivo da instituição, Roberto Apelfeld, a precificação de todos os títulos da carteira pelo valor que estão sendo negociados no mercado é a forma mais transparente para cuidar do dinheiro do investidor . "Hoje, manter a marcação a mercado ficou mais fácil do ponto de vista do relacionamento com o investidor. O que antes gerava desconfiança, agora ficou claro. Ou seja, o cotista passou a entender que a possibilidade de um rendimento maior pressupõe assumir riscos maiores e isso independe da capacidade do gestor", explica o diretor executivo da Citigroup Asset Management. A BankBoston Asset Management (BAM) também vai continuar praticando a marcação a mercado. De acordo com o diretor do Retail Investment Center, Maurício D´Amico, caso haja demanda por parte dos clientes, a BAM poderá lançar produtos com precificação dos títulos pela curva de juros. "Mas isso ainda não aconteceu. O que já sabemos é que o cliente do Boston prefere a marcação a mercado em qualquer cenário", afirma D´Amico. Segundo ele, todas as informações sobre as últimas mudanças na indústria de fundos serão formalizadas aos investidores até o dia 10 de setembro. Também a marcação a mercado será mantida pela Caixa Econômica Federal (CEF). De acordo o diretor de ativos de terceiros, Wilson Risolia, esse é o desejo do próprio investidor. "O benefício desse procedimento na hora de precificar os títulos da carteira já ficou claro para o investidor. É uma prática que traz transparência", destaca Risolia. Veja mais informações sobre as últimas mudanças na indústria de fundos nos links abaixo.