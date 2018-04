Fundos: mudanças começaram em fevereiro A indústria de fundos vem passando por grandes transformações desde fevereiro, quando uma nova determinação do Banco Central (BC), instituída pela Circular 3086, estabeleceu que os papéis que compõem a carteira dos fundos fossem precificados diariamente pelo seu valor de mercado. Trata-se da chamada marcação a mercado, que inicialmente deveria ter sido implantada pelos gestores até o dia 30 de setembro, mas foi antecipada para o dia 31 de maio. A justificativa para a antecipação do prazo, segundo o BC, era de que os fundos de investimento estavam sofrendo saques pesados e isso poderia gerar perdas para os investidores que permaneciam nas carteiras em que a contabilização dos títulos ainda era feita pela curva de juros, ou seja, com base nas taxas embutidas no valor de face do papel. O problema é que um grande volume de recursos já havia saído dos fundos de investimento. Em abril, de acordo com dados da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid), os fundos de investimento perderam R$ 5,077 bilhões, sendo que, deste total, R$ 1,828 bilhão saiu das carteiras DI. Em março, o volume sacado, levando-se em conta todas as carteiras, foi de R$ 1,45 bilhão. Nesses resgates, o investidor levava seus recursos com base em um cota sobrevalorizada, deixando para o investidor que permanecia na carteira o prejuízo com a desvalorização dos títulos. Tentando corrigir esse erro, o BC antecipou o prazo para 31 de maio. Naquela época, muitos analistas criticaram o BC, não pela antecipação do prazo, mas pelo fato de ter anunciado a medida em fevereiro e dado um prazo para a adequação das carteiras. O correto, segundo eles, teria sido o anúncio com a implantação da medida imediatamente. Cotas negativas e reação dos investidores A implantação da marcação a mercado trouxe perdas para muitas carteiras. Isso porque muitos gestores adotaram a medida em um momento de forte desvalorização dos títulos brasileiros. Com isso, um papel que apresentava um certo valor, baseado no juro embutido no papel, tinha seu valor reduzido ao ser contabilizado de acordo com o valor de mercado, o que provocou a oscilação negativa da cota da carteira. Assustados com essas oscilações negativas, os investidores continuaram sacando recursos dos fundos de investimento e, para pagar esses resgates, os gestores precisam vender mais títulos públicos, o que provocava uma queda ainda maior no valor desses papéis. Formou-se um ciclo de forte venda de títulos, com desvalorização desses papéis e mais oscilações negativas para a carteira dos fundos. Para se ter uma idéia, em junho o fundos perderam R$ 23,234 bilhões e em julho a saída foi de R$ 18,163 bilhões. Nesse mês, os fundos acumulam um total de resgates de R$ 9,917 bilhões até o dia 19, totalizando uma saída de recursos de R$ 55,933 bilhões no ano. Vale destacar que a indústria de fundos contava com um patrimônio líquido de R$ 316,870 bilhões nessa data. BC adota medidas para acalmar investidores Diante do clima de nervosismo entre os investidores, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o BC adotaram algumas medidas no dia 14 de agosto. A Comissão permitiu que os papéis públicos pós-fixados, as LFTs, com vencimento em até 365 dias, voltassem a ser contabilizados pela curva de juros. A única exigência, segundo a autarquia, é que o gestor leve o papel em carteira até o seu vencimento. Com isso, parte dos títulos que compõem a carteira dos fundos pode ser contabilizada pelo valor de compra dos papéis mais a incorporação diária dos juros, proporcional ao tempo transcorrido desde a sua emissão. A medida faz com que a oscilação da cota do fundo seja menor e impede variações negativas. Além disso, o BC anunciou leilões de troca de LFTs de prazo longo por títulos de duração menor e recomprou LFTs que os gestores precisavam vender para honrar os resgates das carteiras. Tais medidas aumentaram os negócios nos mercados e impediram uma desvalorização ainda maior desses papéis, o que passou a ser percebido em uma valorização das cotas dos fundos de investimento. Bancos mantêm marcação a mercado Apesar da flexibilização na forma de contabilização dos títulos que compõem a carteira dos fundos de renda fixa, permitida pela Resolução º 375 da CVM, muitos gestores manterão a marcação a mercado para todos os papéis que compõem a carteira dos fundos. Segundo eles, essa prática foi um passo importante no amadurecimento da indústria de fundos e não há motivos para um retrocesso. Para o investidor essa é uma boa notícia. Isso porque, se as perdas já foram realizadas na transição para o sistema de marcação a mercado, não há motivos para que os ganhos que as carteiras estão registrando agora também não sejam contabilizados dessa forma. Veja abaixo qual será a estratégia dos gestores consultados. - ABN Amro Asset Management - marcação a mercado para todos os títulos. - BankBoston Asset Management - marcação a mercado para todos os títulos. - BB DTVM - duas formas de contabilização dos títulos: marcação pela curva de juros e marcação a mercado. - BMC DTVM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários - marcação a mercado para todos os títulos. - Caixa Econômica Federal (CEF) - marcação a mercado para todos os títulos. - Citigroup Asset Management - marcação a mercado para todos os títulos. - HSBC Brain - marcação a mercado para todos os títulos. - Unibanco Asset Management - marcação a mercado para todos os títulos. Veja mais informações sobre as últimas mudanças na indústria de fundos nos links abaixo.