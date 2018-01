Fundos: novas opções agressivas Novos segmentos no mercado começam a despertar o interesse dos administradores de fundos de investimento. Para fugir dos tradicionais DI e renda fixa, a ClickInvest Gestão de Recursos, por exemplo, resolveu apostar no setor de agropecuária. Em breve - provavelmente em julho -, a instituição vai lançar dois novos fundos nesse segmento: o InvestBoi e o ClickAgrícola. Os fundos serão direcionados a investidores que estão dispostos a correr um risco maior, mas não têm acesso a essas operações nem conhecimento para realizá-las sozinhos. O valor mínimo para aplicar nessas carteiras é R$ 500,00; a taxa de administração é de 2% ao ano; e a taxa de performance, de 20% sobre o que exceder o Certificado de Depósito Interbancário (CDI). Fundo investe em segmento esportivo Outra novidade vem do Banco Modal, que lançará nas próximas semanas um produto com enfoque no mercado esportivo. Trata-se de um fundo fechado, que não permite a entrada de investidores depois do encerramento da venda das cotas. O prazo da aplicação é de cinco anos. As cotas serão negociadas no mercado de balcão, representado pela Sociedade Operadora do Mercado Ativos (Soma). O fundo vai investir no clube de futebol Valério Doce, da segunda divisão do Campeonato Mineiro. Para entrar nessa carteira, é preciso ter visão de longo prazo, pois a previsão de retorno do fundo é de aproximadamente três anos. O rendimento está associado à comercialização de jogadores. Por ser um fundo com baixa liquidez e sem qualquer garantia de valorização das cotas, é indicado para investidores mais agressivos. A aplicação inicial é de R$ 10 mil e a taxa de administração, de 2,5% ao ano.