Fundos oferecem reembolso da CPMF O reembolso da Cobrança Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) oferecido por algumas instituições para aplicação em fundos pode fazer diferença na rentabilidade, principalmente nos investimentos de curto prazo. A CPMF é cobrada pela alíquota de 0,38%. Entre as instituições que isentam a CPMF em seus produtos estão, principalmente, sites de investimento pela Internet, mas alguns fundos também têm o reembolso assegurado pelos bancos. Embora a maioria seja do tipo referenciado DI e renda fixa, alguns sites estendem o benefício da isenção a todos os fundos. Como a contribuição não recai sobre o rendimento, mas sobre as movimentações dos recursos, o gestor de Renda Fixa do Banco Safra, Nélson Nishioka, explica que o impacto sobre o retorno varia de acordo com o prazo de permanência do dinheiro na aplicação. O Safra oferece isenção da CPMF no Safra Plus DI. Os bancos podem exigir como condição para a devolução da CPMF a permanência dos recursos no fundo por certo período. Alguns fundos do ABN Amro exigem a permanência de 90 ou 120 dias para o reembolso. O Caixa FAC Prêmio, fundo de Renda Fixa da Caixa Econômica Federal, exige 120 dias para a devolução e aplicação mínima no valor de R$ 500,00.