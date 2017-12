Fundos: parceria entre a Capital e a Máxima A Capital Administração de Recursos fechou uma parceria com a Máxima Asset Management para distribuir fundos de investimento. Assim, já estão disponíveis as aplicações Acess e a Máxima Derivativos. O Acess é composto por ações de empresas dos setores de infra-estrutura básica, como telecomunicações e saneamento. O valor da aplicação inicial é R$ 20 mil, com taxa de administração de 2% ao ano, mais 15% sobre o que exceder o CDI. O Máxima Derivativos concentra operações em mercados futuros de juro e câmbio, mantendo posições conservadoras com rigoroso controle de risco. O aporte inicial é de R$ 5 mil, com 1% anual de taxa de gestão e mais 20% sobre o que exceder o CDI. Gestão A Standard & Poor´s atribuiu classificação AMP-2 à Santander Brasil Asset Management. A categoria é considerada positiva e reflete o bom perfil de negócios. Além disso, a classificação considera também a política de investimento e a capacidade de gerenciamento de risco, assim como seus fortes controles operacionais e aspectos fiduciários.