Fundos perdem R$ 4,24 bilhões em abril Os fundos de investimento registram um saldo negativo de R$ 4,24 bilhões no mês de abril, até o dia 8. A tendência de saída de capitais, que vem desde fevereiro, inverteu o resultado acumulado do ano, que no final de março era positivo em R$ 852 milhões. Agora, os fundos amargam um saldo negativo de R$ 2,44 bilhões no acumulado do ano. Os dados são da pesquisa diária da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid). Os fundos que tiveram maior saída de capital foram os de renda fixa, que pagam taxa de juros prefixada, com R$ 2,88 bilhões em abril. Esses saques nos fundos de renda fixa vêm desde março, quando entidades de previdência tiveram de aderir ao Regime Especial de Tributação. Fundos Petrobrás têm maior rentabilidade do ano Entre as carteiras formadas por ações, os fundos de privatização da Petrobrás continuam com a melhor rentabilidade do ano: 20,81% e 20,63%, respectivamente para fundos com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e com recursos próprios. Entretanto, no mês eles estão com queda de 0,86% e 0,84%, respectivamente. Os fundos Ibovespa, que têm por objetivo acompanhar a variação do Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa -, estão com queda de 1,47% no mês. No ano, as perdas são de 4,40%. Os fundos setoriais de telecomunicações registraram a maior queda do mês, de 3,49%. Esses fundos também são campeões de perdas do ano, com queda de 15,62%. Os fundos setoriais de energia, com perdas de 1,36% em abril, se saem melhor no acumulado do ano, com ganhos de 7,59%. Para aqueles que investiram em fundos cambiais, que buscam retorno com a variação do dólar, também houve perdas. No mês, a queda é de 0,89%. No ano, há ganho de 0,46%. Renda fixa Quem investiu em carteiras que pagam taxa de juros teve retorno positivo em abril. Os fundos de renda fixa crédito, cujas carteiras possuem títulos de empresas com maior risco de crédito e que, portanto, pagam juros maiores, tiveram o maior rendimento, de 0,42%. No ano, o retorno é de 4,59%. As carteiras de renda fixa prefixada tiveram ganho de 0,37% este mês e 4,45% no ano. Os fundos DI (pós-fixados) renderam 0,39% no mês e 4,59% no ano. Os fundos de investimento no exterior (Fiex) estão com queda de 1,18% no mês e com ganho de 5,36% no ano (veja matéria sobre os fundos Fiex no link abaixo). Veja no link abaixo cartilha com dicas de investimento em fundos.