Fundos perdem R$ 692 milhões em novembro A indústria de fundos registrou resgate líquido de R$ 692,28 milhões em novembro, de acordo com os dados divulgados pela Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid). Até o mês passado, o patrimônio somava R$ 580 bilhões e a captação acumulada no ano era de R$ 10,8 bilhões. Os fundos DI (com juros pós-fixados) e curto prazo foram os que mais se destacaram em captação líquida, registrando ingresso de R$ 1,156 bilhão. Os fundos de previdência registraram ingresso de R$ 610 milhões, mantendo trajetória de crescimento constante, e os Fundos Investimentos do Exterior (Fiex) com captação de R$ 535,80 milhões. A Anbid informa que os Fiex apresentaram bom volume de captação, em grande parte devido à alocação de recursos de fundo multimercado (que aplicam em todos os ativos), que se utilizam desses produtos como instrumento para diversificação de recursos em títulos da dívida brasileira no exterior, numa tentativa de beneficiar-se do cenário econômico favorável e da queda do dólar. Os resgates concentraram-se nos fundos de renda fixa, com R$ 2,8 bilhões e nos fundos de ações, com R$ 295,44 milhões - apesar do bom desempenho da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) no mês passado. Segundo a Anbid, o fluxo de recursos em novembro foi influenciado pela alta dos juros, que beneficiou o curto prazo e o DI e motivou resgate em renda fixa, pelo fato de essas carteiras deterem títulos prefixados, que tendem a apresentar a menor rentabilidade com elevações da Selic, a taxa básica de juros da economia.