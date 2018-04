Fundos perderam R$ 3,5 bi na 1ª quinzena Os fundos de investimento tiveram saída de R$ 3,526 bilhões nos primeiros 15 dias de abril. Só no dia 15, os saques chegaram a R$ 633 milhões. No ano, as perdas são de R$ 1,178 bilhão, de acordo com relatório mensal da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid). Os fundos que registraram a maior saída de capital foram os de renda fixa, que pagam taxas de juros prefixadas, com saques de R$ 2,240 bilhões em abril. Esses saques vêm desde março, quando entidades de previdência privada tiveram de aderir ao Regime Especial de Tributação. Fundos de privatização Vale são destaque Em abril, a maior rentabilidade ficou com os fundos de privatização da Companhia Vale do Rio Doce. Os fundos feitos com recursos próprios do investidor tiveram ganho de 4,86% nos primeiros quinze dias do mês. Nos últimos 30 dias, o retorno é de 22,99%. Os fundos Vale FGTS tiveram ganho de 3,15% em abril e de 19,56% nos últimos 30 dias. Os fundos Vale migração, em que o investidor trocou sua cota nos fundos de privatização Petrobrás por cotas da Vale, tiveram retorno de 3,05% no mês e de 20,20% nos últimos 30 dias. Os fundos de privatização Petrobrás estão com a maior queda do mês: 4,33% para os com recursos do FGTS e 4,32% para os com recursos próprios. Mas, no ano, ainda há um bom ganho, de 16,59% e de 16,39%, respectivamente. Os fundos de ações Ibovespa, que têm por objetivo acompanhar a variação do Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais valorizadas da Bolsa -, estão com ganho de 1,40% no mês. No ano, eles estão com perda de 1,62%. Os fundos setoriais de telecomunicação tiveram um retorno de 0,81%, insuficiente para recuperar as perdas no ano, que chegam a 11,85%. Os fundos setoriais energia praticamente ficaram estáveis na primeira quinzena de abril, com uma queda de 0,01%. No ano, os ganhos são de 9,07%. Para aqueles que investiram em fundos cambiais, que buscam retorno com a variação do dólar, o ganho foi de 0,52%. No ano, o retorno é de 1,89% Renda fixa Os fundos que pagam taxas de juros tiveram retorno positivo em abril. Os fundos de renda fixa tiveram ganho de 0,69%. No ano, esse ganho é de 4,78%. Os fundos DI, pós-fixados, tiveram retorno de 0,72% no mês e de 4,93% no ano. Veja no link abaixo cartilha com dicas de investimentos em fundos.