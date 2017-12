Fundos Petrobrás: cotista prefere manter posição Os investidores que optaram em agosto de 2000 por investir parte dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) nos fundos de privatização da Petrobrás poderão, a partir do dia 17 de agosto, movimentar o capital total ou parcialmente para novos fundos carteira-livre criados para esse fim. Com isso, os bancos estão preparando o lançamento de novos fundos destinados a receber esses recursos e já estão encaminhando o pedido de aprovação junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), processo que demora aproximadamente 30 dias. Das nove instituições pesquisadas, seis já definiram as caraterísticas dos novos fundos. No entanto, a grande maioria dos gestores afirma que a demanda por novos produtos para diversificar as aplicações está fraca. Segundo eles, os investidores têm demonstrado a preferência pela permanência da atual posição em Petrobrás. "Por enquanto não vamos criar novos fundos, mas não descartamos essa possibilidade futuramente. Vai depender de como será a demanda daqui para frente", afirma o diretor-gerente do Banco do Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (BBDTVM), Nemésio Altoé. Ele afirma não estar notando a intenção por parte dos investidores de migrar os recursos para um fundo carteira-livre com ações de outras empresas. "O risco Petrobrás é menor do que o de outras empresas. Deve-se levar em consideração também o crescimento de termoelétricas e da comercialização do gás, além do preço do petróleo no mercado internacional, que não deverá recuar nos próximos meses. Esse cenário indica um bom preço para ação da estatal." O diretor de marketing e administração dos recursos do Banco Fator, Nicolas Logomarcino, acrescenta que os investidores também projetam ganhos futuros baseados em dados passados. "Eles se influenciam pela rentabilidade passada dos números. O Ibovespa está registrando sensíveis perdas e os fundos Petrobrás acumulam um ganho próximo dos 80%". O banco ainda estuda a criação de novos fundos. Veja no link abaixo as perspectivas de outros bancos que estudam a criação de fundos carteira-livre para sentir a demanda por parte dos investidores.