Fundos Petrobrás: diversificar diminui os riscos Há um consenso entre os gestores de fundos de que a procura pelos novos fundos carteira-livre que venham a receber os recursos dos fundos Petrobrás está bastante fraca. No entanto, há quem recomende e acredite que a migração seja o melhor caminho a partir do dia 17 de agosto, quando os investidores poderão efetuar o saque dos fundos Petrobrás. Essa é a posição do Sul América Investimentos, que recomenda a migração para os novos fundos. Para isso, a instituição prepara a criação de três produtos. Segundo o gerente da área de informações, Armando Bruck, um deles será mais ativo em Petrobrás; outro acompanhará o Ibovespa e um terceiro terá um perfil mais conservador, incluindo na carteiras títulos de renda fixa. O analista afirma que as pessoas devem migrar para um fundo carteira-livre e não apostar somente em uma ação. "No fundo Petrobrás, o gestor não tem como se proteger do alto risco de se investir somente em um papel. O ideal é diversificar". Segundo ele, uma posição em Ibovespa mais a longo prazo é um bom investimento para quem não precisar dos recursos com data marcada. "Voltar para o FGTS não é recomendado. O investidor deve ir para um carteira-livre". Possível pressão sobre o preço da ação O analista adverte sobre uma possível queda no preço do papel no próximo mês. "Alguns investidores podem preferir continuar em Petrobrás mais um pouco e avaliar o comportamento da ação nos próximos meses diante da venda de ações PN e do vencimento dos fundos Petrobrás, que deverá exercer pressão sobre o preço da ação. Nesse caso, recomenda: "o investidor deve esperar o preço da ação se elevar e depois migrar para o carteira-livre." Veja no link abaixo as perspectivas de outros bancos ouvidos pela Agência Estado.