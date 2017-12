Fundos Petrobrás: ganho cai para 76% Os fundos de ações da Petrobrás, nos últimos dias, têm registrado sensível queda de rentabilidade, diminuindo o rendimento acumulado desde sua criação, em agosto de 2000. O ganho, que oscilava entre os 100% até os primeiros dias de junho, recuou para 76%. Esses dados constam na análise diária da indústria de fundos realizada pela Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid). No início do mês de junho, a rentabilidade acumulada desde agosto do ano passado dos fundos que utilizam recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) estava em 101,44%. Já os fundos com recursos próprios registravam um ganho de 101,49%. No entanto, essa tendência foi revertida durante os últimos dias do mês, o que rebaixou esse ganho para 76,16% e 76,15%, respectivamente para fundos com FGTS e recursos próprios até o dia 28. No mês, a perda registrada foi de 10,27% (FGTS) e 10,30% (recursos próprios). Para se ter uma idéia, a desvalorização do preço da ação ordinária (ON, com direito a voto) da Petrobrás, que compõe os fundos, foi de 12,88% durante as duas últimas semanas. O preço do papel, que no dia 20 de junho fechou cotado a R$ 65,23, caiu para R$ 56,83, cotação de fechamento do dia 3 de julho. Desde o início de junho, a queda está em 13,84%. Vencimento em agosto O vencimento do prazo para o resgate dos recursos depositados nos fundos sem a perda do desconto de 20%, oferecido pelo governo na época do leilão de privatização das ações da estatal, será em agosto deste ano. A partir daí, o investidor poderá permanecer nos fundos da Petrobrás, migrar para fundos de carteira livre ou voltar para o FGTS.