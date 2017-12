Fundos Petrobrás: migração dos recursos em agosto Daqui a exatamente 29 dias, no dia 17 de agosto, os fundos de privatização da Petrobrás completarão um ano de existência. A partir dessa data, os cotistas poderão movimentar os recursos sem o pagamento da multa, previsto para quem resgatasse antes desse período. Na época do leilão de privatização da estatal, foram criados dois tipos de fundos compostos por ações da Petrobrás: os Fundos Mútuos de Privatização (FMP) - FGTS Petrobrás e os Fundos de Investimento em Ações (FIA) Petrobrás. Os primeiros seriam destinados a receber exclusivamente os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) enquanto que os FIAs comportariam recursos do próprio investidor. Dessa forma, as regras para o movimentação dos recursos nesses dois fundos é diferenciada. Os investidores que optaram pelo FIA poderão sacar os recursos ou permanecer no investimento. Já os cotistas dos FMP-FGTS somente poderão efetuar o saque dentro das mesmas condições impostas ao FGTS, ou seja, nos casos de demissão ou compra de imóvel, por exemplo. Restam portanto três alternativas para quem não se enquadrar nesses casos: migração dos recursos para fundos carteira-livre a serem criados especificamente para esse fim, voltar para o FGTS a uma rentabilidade de TR mais 3% ao ano ou permanecer na atual posição em Petrobrás. No entanto, alguns gestores de fundos afirmam que apostar somente em um papel é muito arriscado. "No fundo Petrobrás, o gestor não tem como se proteger do alto risco de se investir somente em um papel", declara o gerente da área de informações o Sul América Investimentos, Armando Bruck. Compartilhando da mesma opinião, o diretor de gestão de fundos do Banco Alfa, Márcio Emery, atenta para o risco. "Optamos pela criação de um fundo carteira-livre indexado ao Ibovespa, que está em processo de aprovação na CVM, porque a diversificação diminui os riscos", afirma. Além de um fundo que acompanhará o Ibovespa, o Sul América Investimentos também criará um fundo que comportará títulos de renda fixa, destinado ao investidor mais conservador. Veja mais informações sobre a criação de novos fundos carteira-livre para receber os recursos dos fundos Petrobrás - FGTS nos links abaixo.