Fundos Petrobrás: novas opções para cotistas Com relação à migração dos recursos depositados nos fundos Petrobrás para um fundo carteira-livre a partir do dia 17 de agosto, os analistas do Itaú, Banespa Corretora e Banco Alfa estão um pouco mais otimistas. Os bancos preparam o lançamento de apenas um fundo para sentir a demanda por parte dos investidores, que segundo eles, está fraca. O perfil de investimento, no entanto, é diferenciado. O Banespa deve apresentar um fundo com o perfil mais conservador. "O fundo carteira-livre vai ter 49% de renda fixa DI (o limite) e o resto em papéis que compõem o Ibovespa", afirma o diretor de fundos, Orlando Zainaghi Jr. Segundo ele, existem duas possibilidades de posicionamento do investidor. "A maioria dos analistas ainda recomenda a Petrobrás e isso pode levar os cotistas a permanecerem no fundo." Elevando um pouco o nível de risco, o produto que está em processo de aprovação na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) preparado pelo Itaú terá 30% em renda fixa DI e 70% em Ibovespa. "O objetivo é de diversificar o investimento", afirma o superintendente do banco, Moacyr Castanho. Ele também lembra que se for o caso, o investidor que precisar do dinheiro a curto prazo pode sair do fundo para embolsar a valorização do investimento no período, voltando para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), com correção pela TR mais 3% ao ano. O Banco Alfa deve entrar com pedido de criação de um fundo na CVM nas próximas semanas. "Será um Ibovespa Ativo e, num segundo momento, vamos procurar outros caminhos", afirma o diretor de gestão de fundos, Márcio Emery. Ele explica a opção pela indexação ao índice. "Depositar o total dos recursos em uma única ação é perigoso. É bom diversificar um pouco para diminuir os riscos." Caixa e Bradesco terão dois fundos A Caixa Econômica Federal, que detém o maior patrimônio depositados nos fundos Petrobrás (R$ 1,4 bilhão), prepara a criação de dois fundos. O diretor de ativos de terceiros, Jorge Luís Ávila, adianta que certamente um colocará até 49% em renda fixa DI e o restante em ações da Petrobrás. "É uma opção para quem quer permanecer em Petrobrás, mas com um pouco mais de segurança. O outro fundo deve ser um carteira-livre indexado ao Ibovespa". Com relação à procura pelos novos produtos, ele afirma que a maioria dos investidores quer permanecer nos fundos Petrobrás. Outro banco que deve estar lançando dois fundos é o Bradesco. A assessoria de imprensa do banco adiantou apenas que serão dois carteiras-livre: um para varejo e outro para "private", grandes investidores. Veja no link abaixo as perspectivas de outros bancos ouvidos pela Agência Estado.