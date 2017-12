Fundos Petrobrás rendem 80% desde a criação Perto de completar um ano de existência, os fundos de ações da Petrobrás registram um ganho acumulado de 80% desde a sua criação, no dia 17 de agosto de 2000, segundo dados da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid). Até o dia 12 deste mês, os fundos que utilizam recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) renderam 81,30%. Para quem utilizou os próprios recursos, a rentabilidade está em 81,26%. No mês, o ganho está em 1,94% e 1,93%, respectivamente. No total, os fundos de ações da Petrobrás comportam um patrimônio de R$ 3,1 bilhões, sendo que R$ 2,8 bilhões pertencem aos fundos com recursos do FGTS. Movimentação dos recursos a partir de agosto Quando o governo promoveu a pulverização das ações da Petrobrás entre investidores que quisessem utilizar o FGTS ou recursos próprios, ofereceu um desconto de 20% sobre o preço de compra. No entanto, para não perder esse desconto, o investidor deveria permanecer nos fundos pelo período de 12 meses. Se o investidor optasse pelo resgate antecipado dos recursos, teria de arcar com a taxa de resgate. Resgates anteriores a 6 meses, correspondendo a vencimento ocorrido em fevereiro deste ano, perderam o desconto integral oferecido pelo governo. No caso da desistência entre 6 e 12 meses, perde-se metade do desconto inicial. Diante disso, a recomendação dos analistas ouvidos pela Agência Estado é de não efetuar o resgate antecipado para não perder a metade dos 20% de desconto concedidos inicialmente, lembrando que o vencimento dos 12 meses ocorrerá no próximo mês. Após esse prazo, o investidor poderá permanecer nos fundos da Petrobrás, migrar para fundos de carteira-livre ou voltar para o FGTS. Veja no link abaixo o que dizem alguns analistas sobre a migração do recursos a partir do próximo mês e quais as suas recomendações.