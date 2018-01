Fundos Petrobras têm boa performance Os fundos de ações da Petrobras obtiveram nessa semana uma ligeira elevação em relação à semana anterior. Segundo a Associação Nacional de Bancos de Investimento (Anbid), os fundos de ações com recursos do FGTS apresentaram até quinta-feira um rendimento médio de 60,92% , e os fundos com recursos próprios, 62,33%. Na semana passada acumulavam, respectivamente, 58,27 e 59,66%. O rendimento semanal pode parecer pequeno, mas, se comparado à queda registrada durante a semana de 2,4% do Ibovespa - Índice que mede a valorização das ações de empresas mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) -, o resultado mostra que ainda se pode elevar a vantagem da aplicação em relação ao resto do mercado. Desde o início do ano, as ações da Petrobras apresentam no ano uma valorização de 40,82% e o Ibovespa acumula queda de 5,91%. Diante desse cenário, as corretoras refazem suas projeções e chegam a estimar uma valorização de até 77,54% em um ano. Segundo o analista de investimentos da Novação, José Manuel Amorim, embora a ação tenha uma série de variáveis, a performance da empresa deve suplementar a oscilação do petróleo e continuar superando o Ibovespa.