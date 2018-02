Fundos podem estar com valores incorretos A investigação feita pelo Banco Central (BC) em 50 fundos DI abertos para clientes qualificados e institucionais pode indicar possíveis imperfeições no valor das cotas e do patrimônio de carteiras dirigidas também a investidores de varejo. Segundo Fábio Colombo, diretor-presidente da Money Maker Investment Advisory, a distorção da marcação a mercado - nome dado à precificação das cotas - é comum em diversos produtos desse tipo. Ademais, a diretora de Fiscalização do BC, Tereza Grossi, afirmou na semana passada que os 50 fundos investigados são apenas os mais preocupantes. O problema consiste no fato de que, no período em que o dólar estava cotado a cerca de R$ 2,80, muitos gestores de fundos compraram parte da enxurrada de títulos com variação cambial (NTNs) que o governo injetou no mercado. Como são fundos DI, os gestores usaram esses títulos para comprar contratos de juros que seguem o CDI (índice de referência desses fundos) para manterem seu indexador. As oscilações dos títulos cambiais, no entanto, foram tremendas e declinantes e os gestores deixaram de corrigir corretamente a perda no preço das cotas para não demonstrarem que tiveram prejuízo aos investidores. Com isso, as cotas podem ter ficado mais caras do que realmente valem. Assim, o investidor estaria tendo um rendimento menor do que o apresentado e, se houver uma corrida de saques aos fundos, os primeiros receberão o valor que as cotas indicam, mas os seguintes sacarão menos do que deveriam. Nesses casos, quanto maior a exposição a operações com títulos cambias, mais imprecisa poderá ser a precificação. Outro fator que pode vir a distorcer essa marcação a mercado é a falta de liquidez dos papéis que compõem os fundos, pois a eles cada gestor define um valor que acredita ser justo, que pode ser diferente do seu preço real. Por isso, o consultor explica que o problema investigado pelo BC pode ocorrer em qualquer tipo de fundo com papéis de baixa liquidez na carteira, inclusive aqueles que investem em ações. Caso o BC verifique o erro na marcação a mercado, os fundos poderão sofrer alterações bruscas na rentabilidade para se adequarem ao valor correto. Colombo fala em uma diferença de até 10% no valor das cotas, baseado nos discursos de Tereza Grossi. Proteja-se Para saber se o seu fundo DI pode estar marcando a mercado incorretamente, o diretor-presidente da Money Maker comenta que o aplicador pode pedir a composição da carteira de investimentos do fundo ao gestor, que é obrigado a apresentá-la. "Se a carteira mostrar uma parcela maior do que 30% alocada em NTNs, será um indício de que pode haver erro na precificação das cotas." Porém, ao verificar a possibilidade de distorção, Colombo diz que é preciso avaliar custos, como a CPMF, antes de resolver migrar para outra aplicação.