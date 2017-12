Fundos pós-fixados lideram ranking do semestre No primeiro semestre, os fundos DI - que acompanham as oscilações dos juros - atingiram rentabilidade média de 6,86% no período. Os fundos de renda fixa prefixados, 6,80%. Porém, se considerarmos investimentos de grandes quantias, o Certificado de Depósito Bancário (CDB) ocupa a liderança, registrando rentabilidade líquida de 6,93% no período. Quem apostou em ações no primeiro semestre saiu decepcionado. O Ibovespa - Índice que mede a valorização das ações de empresas mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) - amargou perda de 2,13%. Nem mesmo a alta de 11,84% apurada em junho conseguiu tirar o indicador do vermelho. O fraco desempenho do mercado acionário foi motivado pelo pela turbulência no cenário externo, em função das incertezas em relação à economia americana. A bolsa brasileira absorveu essa instabilidade e registou resultados decepcionantes, principalmente em abril e maio. Mercado acionário apresentou resultado positivo em junho No mês passado, porém, o quadro foi diferente. As ações ocuparam o primeiro lugar no ranking de rentabilidade dos investimentos. Isso porque a instabilidade externa diminuiu bastante. A economia dos EUA dá sinais de desaquecimento suave. O Ibovespa acumulou valorização de 11,84% no período. A alta só não foi maior porque a operação de troca das ações da Telesp por Brazilian Deposity Receipts (BDRs) da Telefónica de Espanha derrubou os papéis da empresa paulista nos últimos dias, o que prejudicou a rentabilidade do Índice. No ranking de junho, o segundo lugar é ocupado pelos investimentos em ouro, com alta de 3,83%.Em terceiro lugar estão os fundos de renda fixa prefixados, com 1,15% de valorização. O bom resultado é explicado pela queda da taxa de juro básica - Selic -, que fez com que os títulos prefixados pagassem juros mais altos, em relação à nova Selic, na época do vencimento dos papéis. A caderneta rendeu 0,72%. O dólar comercial terminou o mês em queda de 0,99%, enquanto o paralelo teve alta de 0,16%.