Fundos refletem instabilidade do mercado Até o dia 15 de maio, os Índices AE/Ibmec mostram que os fundos de ações tiveram perda de 9,94% no ano, de acordo com a reportagem de Márcio Anaya. No acumulado do mês, a desvalorização está em 4,34%. Os números mostram o impacto da forte oscilação da Bolsa nos fundos de ações. Nos últimos meses, o mercado acionário tem sido vítima da instabilidade externa, provocada pelas incertezas quanto à economia norte-americana. Para se ter uma idéia, desde o início do ano, o Índice Bovespa, que mede a valorização das ações mais importantes na Bolsa de São Paulo, registrou queda de 11,07% ao ano. Os fundos cambiais e renda fixa estão com rentabilidade positiva no acumulado do ano. Registraram ganhos de 5,17% e 5,76% respectivamente. No caso dos fundos cambiais, o rendimento está atraente por conta da alta do dólar, que também subiu diante da instabilidade do mercado internacional. Não há garantias que este rendimento seja mantido. Veja na seqüência matéria sobre saída de recursos estrangeiros do País.