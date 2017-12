Fundos registram captação líquida de R$ 2,4 bi em novembro Os fundos de investimentos registraram captação líquida de apenas R$ 2,4 bilhões em novembro, segundo dados preliminares da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid). Esse valor ficou bem abaixo dos R$ 6,2 bilhões captados em outubro e dos R$ 4,6 bilhões de setembro. Com os ingressos de novembro, o total líquido captado no ano (depósitos deduzidos das retiradas) atingiu R$ 52 bilhões, elevando o patrimônio da indústria para R$ 476 bilhões no final do mês passado. No mês passado, os fundos referenciados DI (pós-fixados) tiveram captação líquida de R$ 868 milhões, enquanto os fundos de renda fixa conseguiram R$ 3,058 bilhões. Com o movimento observado nos últimos meses, os fundos de renda fixa passaram a representar 35,90% do total da indústria (R$ 170,893 bilhões), enquanto os fundos DI participam com 23,45% (R$ 111,624 bilhões). Os fundos de previdência continuam atraindo os investidores e registraram captação líquida de R$ 839 milhões no mês passado, conforme dados da Anbid. Com isso, o patrimônio consolidado desses fundos subiu para R$ 20,3 bilhões, passando a representar 4,27% do total da indústria. Os fundos de ações tinham patrimônio total de R$ 31,245 bilhões no final de novembro e registraram nova saída líquida de recursos no mês passado, de R$ 64,95 milhões, apesar das expressivas valorizações das bolsas de valores. Os fundos de privatização tanto os com recursos aplicados em ações da Petrobras quanto da Vale do Rio Doce também perderam recursos no mês passado com saídas líquidas de R$ 42 milhões.