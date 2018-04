Fundos: regra flexível pode gerar arbitragem A flexibilização na forma de contabilização dos títulos pós-fixados com vencimento inferior a 365 dias abre a possibilidade de arbitragem por parte de investidores mais atentos. Isso porque um cotista com recursos em uma carteira cuja contabilização seja feita com base no juro embutido no papel (marcação pela curva de juros), pode efetuar o resgate em um momento de sobrevalorização da cota e, a partir daí, direcionar seus recursos para um fundo em que os títulos sejam marcados a mercado. Em seguida, direcionando seus recursos para um fundo com cota marcada a mercado, o investidor apuraria ganho quando as LFTs, títulos públicos pós-fixados, se recuperassem. Nessas condições, com a possibilidade de arbitragem, o prejuízo pode ficar para os cotistas que ficaram no fundo com cota marcada pela curva de juros (veja como isso acontece no link abaixo), que poderão apurar perdas caso o fundo tenha que vender títulos antes do vencimento. Embora só possam marcar pela curva os fundos que se comprometerem a não vender os papéis antes do vencimento, a regulamentação da CVM não prevê sanções específicas e, na prática, há que se considerar a possibilidade de descuprimento por parte dos bancos. A própria arbitragem pode acabar pressionando os fundos que marcarem pela curva a vender títulos antes do vencimento, em um quadro de saída dos grandes cotistas, mais bem-informados. "A arbitragem é uma situação possível, dado que, a partir de agora, não há uma padronização na forma de contabilização dos papéis pós-fixados, com prazo inferior 365 dias. Cada gestor pode optar por precificá-los segundo os juros embutidos ou pelo valor de fato negociado no mercado", afirma o diretor executivo da Citigroup Asset Management, Roberto Apelfeld. Nessa possibilidade de arbitragem, é preciso levar em conta que os gestores que decidirem marcar pela curva de juros os papéis com vencimento inferior a 365 dias, ou seja, com base no juro embutido no títulos, precisam provar ao Banco Central (BC) que tais títulos não serão vendidos antes do seu vencimento. CPMF pode inibir arbitragem O diretor de renda fixa da HSBC Brain, Renato Ramos, concorda que a flexibilidade na forma de contabilização dos títulos mais curtos pode gerar arbitragem. Porém, ele destaca que o custo com a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) pode inibir essa prática, já que o ganho com a operação pode ficar abaixo do custo. Segundo o diretor da BMC Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM), Norival Wedekin, o problema da arbitragem prejudica quem fica na carteira de um fundo marcado pela curva de juros, se os resgates acontecerem em um momento de sobrevalorização da cota. "Nesse caso, o investidor está trocando o risco da oscilação da cota pelo prejuízo que pode assumir com os resgates efetuados em períodos de desvalorização dos títulos que compõem as carteiras", destaca. Outros problemas A falta de padronização na forma de contabilizar os títulos pós-fixados com vencimento inferior a um ano pode provocar problemas também para a consolidação de rankings dos fundos. Isso porque carteiras com cotas marcadas a mercado e outras com papéis marcados pela curva de juros serão comparadas, o que é visto pelos analistas como um erro. "O melhor seria uma homogeneidade nessa comparação. O resultado dos rankings perde valor se a avaliação é feita levando-se em conta produtos com maneiras distintas de se contabilizar tais papéis", afirma o diretor de ativos de terceiros da Caixa Econômica Federal (CEF), Wilson Risolia. Veja abaixo mais informações sobre as últimas mudanças na indústria de fundos e como a arbitragem pode acontecer.