Fundos: renda fixa capta pelo 2o dia consecutivo Na última terça-feira os fundos de renda fixa tiveram captação positiva pelo segundo dia consecutivo. Os depósitos líquidos foram de R$ 167 milhões e ajudaram o total dos fundos a também apresentarem entrada líquida de capitais, de R$ 127 milhões. No ano, os fundos de renda fixa ainda registram saldo negativo de capitais de 16,6 bilhões e os fundos, no geral, de R$ 56,2 bilhões. Os dados são da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid). Em agosto, também há mais saída que entrada. Os fundos de investimento apresentam captação negativa de R$ 10,2 bilhões e os de renda fixa, de R$ 2,7 bilhões. Os fundos DI continuam a registrar saída líquida. No dia 20, ela foi de R$ 120 milhões. Em agosto, de R$ 3,9 bilhões e, em 2002, de 23,7 bilhões. Rentabilidade Os fundos DI (pós-fixados) apresentam ganhos para o investidor de 0,70% em agosto e de 9,37% no ano. Os de renda fixa também estão em alta, de 0,65% no mês e de 8,34% em 2002. Os fundos cambiais, que buscam acompanhar a variação do dólar, estão em queda de 1,90% em agosto e em alta de 26,20% em 2002. Os fundos Ibovespa, que buscam replicar a variação do Ibovespa - índice que mede a variação das ações mais negociadas da Bolsa -, estão em queda de 3,95% no mês e de 31,68% no ano. Os fundos setoriais de telecomunicações também caem: 4,49% no mês e 34,29% no ano. Os setoriais de energia apresentam baixa de 5% em agosto e de 26,63% em 2002. Quem investiu em fundos de ações da privatização da Petrobrás também teve perdas em agosto. Elas foram de 2,74% (FGTS) e de 2,77% (recursos próprios). No ano, as baixas são de 14,25% e de 14,75%; respectivamente. Os fundos de privatização da Companhia Vale do Rio Doce também apresentam quedas no mês. As baixas são de 8,90% (FGTS e recursos próprios) e de 8,79% (migração). Mas, no ano, eles continuam sendo os fundos que trouxeram melhor retorno ao investidor. Os ganhos são de 40,59% (FGTS), de 43,94% (recursos próprios) e de 34,46% (migração). Veja, nos links abaixo, matérias explicando as mudanças na marcação dos fundos e como elas afetaram o mercado, além de cartilhas com dicas de investimento e análises de carteira, de acordo com o perfil do investidor e o prazo da aplicação.