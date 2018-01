Fundos renda fixa têm saques O balanço da indústria de fundos de investimento em abril confirma movimentação dos quotistas das carteiras de renda fixa prefixada para as pós-fixadas (DI). Como mostra a tabela, os prefixados tiveram em abril (dados prévios) saques líquidos, já descontados os depósitos, da ordem de R$ 621 milhões. No mesmo período, nas carteiras pós-fixadas, os depósitos superaram os saques em R$ 373 milhões. É um claro movimento de quotistas em função da alta dos juros. Quando as taxas sobem, os fundos prefixadas ficam com juros defasados. E, por conta da necessidade de ajustar o valor da quota ao novo patamar de juros, muitas carteiras apresentam variação negativa. Nestes casos, o investidor mais ligeiro, que percebe uma tendência de alta de juros se estabelecendo, muda de carteira, evitando as perdas. Quem fez isso em abril acertou em cheio. As taxas no começo do mês, na renda fixa, estavam em torno de 18,2% ao ano. Ontem, eram de 22,2%, um crescimento de 4 pontos percentuais. Este é um exemplo com base em títulos de swap prefixado para um ano, considerando uma base de cálculo como se o ano tivesse 252 dias úteis. Mas é certo que este movimento atingiu todos os títulos de renda fixa de longo prazo, afetando as quotas dos fundos de investimento. Como os juros continuam apontando alta, é possível que este movimento de migração seja mantido, ao menos até a reversão das expectativas. Pós-fixado já ganhou mais em abril A tabela também mostra que o rendimento nominal dos fundos pós-fixados em abril foi superior (1,25%) do que os prefixados (1,17%), liderança que se confirma também no acumulado do ano. Ou seja: quem colocou dinheiro nos fundos pós-fixados este ano está com uma estratégia duplamente vencedora. Primeiro, está conseguindo melhor rendimento. Segundo, está mais protegido dos efeitos negativos das oscilações dos juros. Para entender melhor porque os fundos de renda fixa prefixados podem causar prejuízos aos quotistas, quando os juros sobem, veja link abaixo. Resultados de abril - prévia (Fundos de Investimento Financeiro) FIFs Patr. Líquido Rentabilidade Nominal % Captação Líq. - R$ milhões em R$ milhões no mês no ano no mês no ano Invest. no Exterior 182,97 2,03 1,14 9,35 -3,97 Renda fixa (prefixado) 87.019,39 1,17 5,50 -621,05 9.989,78 DI (pós-fixado) 78.335,27 1,25 5,61 373,82 258,45 Cambiais 2.367,71 3,94 3,51 73,37 -134,32 Capital Protegido 470,13 -0,08 2,62 -13,25 205,45 Livre D 0 10.789,92 0,65 5,20 -41,26 -1.035,26 Exclusivos 39.356,22 1,40 5,55 -546,42 1.943,93 Multiportfólio 909,99 -1,56 2,97 -23,18 411,34 Fonte: Anbid