Fundos: saques chegam a R$ 54,8 bi no ano Os fundos de investimento registraram saques de R$ 8,6 bilhões até o dia 13 agosto. No ano, a saída de recursos é de R$ 54,8 bilhões. Os dados são da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid). Os fundos que registraram a maior saída, no mês e no ano, foram os DI, com saques de R$ 2,67 bilhões e de R$ 22,4 bilhões, respectivamente. Em seguida vêm os fundos de renda fixa, com fuga de R$ 2,3 bilhões e de R$ 16,3 bilhões, respectivamente. A notícia boa é que, no dia 13, os DI tiveram uma saída menor do que vinham registravam diariamente, de R$ 173 milhões, e os de renda fixa captaram R$ 316 milhões, insuficientes para reverter as perdas, mas ainda assim um resultado positivo, o que não ocorria há muito. Como o relatório da Anbid é do dia 13, ainda não foi computado o resultado das mudanças efetuadas pelo Banco Central para tentar reverter o quadro de fuga de capitais dos fundos de investimento. O BC, na quarta-feira última, alterou a marcação a mercado para os títulos com prazo de vencimento menor do que um ano. Desde junho, esses títulos eram marcados a mercado: ou seja, a correção dos fundos que investiam nesses papéis era efetuada diariamente pelo seu preço de mercado, e não mais, como antes, pelo valor dos juros em seu vencimento. A marcação a mercado possibilitava, então, que o investidor tivesse real conhecimento sobre a valorização de sua carteira. Preocupados com as perdas, os investidores começaram a tirar seu dinheiro das carteiras. Agora, os títulos com prazo menor do que um ano podem ser marcados de novo pelo valor de sua curva de juros (ver link abaixo). O Professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA), da Universidade de São Paulo (USP), Alexsandro Brodel Lopes acredita que o BC simplesmente substituiu um sistema de transparência por um mais enganoso. "Na verdade, essa alteração não muda muito a situação do cotista, pois ele pode ter perdas de qualquer maneira. Mas, agora, ele não saberá que está perdendo." Entretanto, o professor informou que a medida foi acertada. "O BC não está pensando só no cotista: há um clima horrível no mercado, e deter a fuga de capitais nos fundos seria uma maneira de dar estabilidade ao mercado." Para Lopes, os mercados receberam muito bem essas medidas, o que é importante. O professor também informou que, agora, a procura por títulos de curto prazo crescerá, diminuindo o valor dos de longo prazo. "Mas essa troca de títulos de longo por títulos de curto prazo já vinha ocorrendo, pois, dada a instabilidade dos mercados, os fundos de curto prazo têm uma possibilidade menor de perdas." Rentabilidade Os fundos com melhor rendimento em agosto, até o dia 13, foram os de privatização da Petrobrás. Os FGTS tiveram alta de 4,83% e os com recursos próprios, de 4,57%. Mas esses ganhos não foram capazes de reverter a queda em 2002, que estava em 7,57% e 8,31%; respectivamente. Após os fundos Petrobrás estão os fundos DI (pós-fixados) e os de renda fixa (prefixados), rendendo, em agosto, 0,30% e 0,16% respectivamente. No ano, os rendimentos são de 8,93% e de 7,81%;. Os fundos cambiais, que buscam replicar a alta da moeda norte-americana, continuam com queda em agosto, de 3,10%. No ano, entretanto, o ganho é alto: de 24,66%. As carteiras que investem em ações, exceção feita aos fundos Petrobrás, tiveram queda até o dia 13 de agosto. Os fundos Ibovespa, que buscam acompanhar a variação do Ibovespa - índice que mede a variação das ações mais negociadas da Bolsa -, caíram 0,95% no mês e 29,55% no ano. Os fundos setoriais, que investem em papéis de empresas de segmentos específicos do mercado, também caíram. Os de telecomunicações tiveram baixa de 1,55% em agosto e de 32,27% em 2002. Os de energia, de 0,14% no mês e de 22,87% no ano. Os fundos de privatização da Companhia Vale do Rio Doce caíram 7,51% (FGTS), 7,50% (recursos próprios) e 7,41% (migração). Entretanto, no ano, eles continuam com o melhor rendimento na média: de 42,75%; de 46,15% e de 36,50%; respectivamente. Veja, nos links abaixo, matérias com as mudanças efetuadas pelo BC na marcação a mercado, além de cartilhas com dicas de investimento e análise de carteira de acordo com o perfil do investidor.