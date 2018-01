Fundos setoriais: energia supera Ibovespa Privatizações de empresas, fusões e a reestruturação do setor fazem do segmento de energia um dos mais promissores na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), na opinião dos analistas. De acordo com Luiz Antonio dos Santos, gerente da divisão dos fundos de renda variável da BBDTVM, a rentabilidade dos papéis desse setor deve superar o rendimento do Ibovespa - Índice que mede a valorização das ações de empresas mais negociadas na Bovespa - esperado para esse ano, de 31%. Exemplo disso é a ação da Copel, uma das principais apostas nas carteiras dos fundos de energia, devido à expectativa de privatização da companhia. Para se ter uma idéia, no último dia do ano passado, a ação era negociada a R$ R$ 12,99. Na última sexta-feira, o papel estava cotado a R$ 16,75 - uma valorização de 28,94%. No mesmo período, o Ibovespa acumula alta de 8,66%. Produtos disponíveis No mercado, existem hoje seis fundos setoriais de energia. Alguns deles têm em sua composição papéis de segmentos correlacionados a esse setor, como o petrolífero. É o caso do Boston Energy e do BB Ações Energia. "Os papéis da Petrobrás tem boas perspectivas e devem garantir um bom resultado para os fundos desse setor", avalia Júlio Ziegelmann, diretor de renda variável da BankBoston Asset Management. Luiz Antonio dos Santos, gerente da divisão de fundos de renda variável da BBDTVM, concorda. "As ações da Petrobrás funcionam como um hedge, ou seja, segurança para a carteira", analisa. Já a carteira do CCF Flash, outro fundo setorial de energia, é composto por papéis de empresas transmissoras, geradoras e distribuidoras de energia. Segundo Lúcio Graccho, diretor de renda variável do HSBC Brain, a porcentagem de cada um deles dentro da carteira vai depender das perspectivas de cada uma das vertentes. Veja abaixo a rentabilidade dos seis fundos do setor de energia, segundo dados da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid). Vale lembrar que a alta do Ibovespa nesse ano, até o dia 1º de março, foi de 7,58%. Fundo Rendimento acumulado em 2001 (até 1/03) Aplicação mínima (R$) Taxa de administração Safra Setorial Energia 23,63% 2.000,00 1,0% Fia Plural Energético 21,96% 2.500,00 3,5% ABN Amro Energy 19,58% 2.000,00 2,0% Boston Energy-Fia 18,34% 10.000,00 2,0% BB Ações Energia 16,15% 200,00 2,0% Liberal Energia Fia 12,82% 10.000,00 2,0%